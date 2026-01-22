Як у Франції реагують на погрози Трампа?

Про це заявив міністр з питань торгівлі Франції Ніколя Форіссьє, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Париж не заспокоїла обіцянка Трампа відмовитися від запровадження додаткових тарифів для європейських країн, які виступають проти його ініціативи купити Гренландію.

Хоча торгівельна напруга між США та ЄС дещо знизилася, Франція і надалі насторожено ставиться до погроз президента щодо експорту її алкогольної продукції. Адже американський ринок є вкрай важливим для французьких виноробів.

США є надзвичайно важливим напрямком для експорту вина і міцних напоїв, особливо шампанського. Неприпустимо використовувати такі символічні для нас галузі як заручників. Якщо це станеться – буде відповідь,

– наголосив Форіссьє.

Щороку Франція постачає шампанського до США на суму близько 750 мільйонів євро – це приблизно п’ята частина усього експорту цього напою.

Експорт вина, зокрема з Бордо та Бургундії, має схожі обсяги – близько 770 мільйонів євро.

Зауважте! Наразі, за словами Форіссьє, Європа формує спільну торгівельну позицію щодо США, хоча й не всі країни хочуть вдаватися до найрадикальніших заходів. Водночас Франція була однією з перших, хто пропонував дати жорстку відповідь Трампу на тарифні погрози, включно із застосуванням механізму протидії торгівельному примусу.

Чому Трамп погрожує Франції?

Трамп пригрозив Франції 200% митами на шампанське і вина через позицію президента Еммануеля Макрона, пише Politico. Той відмовився від участі у Раді миру, яка має координувати кроки щодо Гази і яку просуває американський президент.

Дізнавшись про це від журналістів, Трамп заявив, що у президента Франції "немає впливу" і він "за кілька місяців залишить посаду".

Я введу 200-відсотковий тариф на його вина і шампанське – і тоді він приєднається. Але може й не приєднуватися,

– заявив Трамп.

Тоді у Франції відповіли, що заяви Трампа щодо тарифів "взяли до відома", але йти на поступки не збираються.

Кому ще Трамп погрожував тарифами?