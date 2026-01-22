Как во Франции реагируют на угрозы Трампа?

Об этом заявил министр по вопросам торговли Франции Николя Фориссье, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Париж не успокоило обещание Трампа отказаться от введения дополнительных тарифов для европейских стран, которые выступают против его инициативы купить Гренландию.

Хотя торговое напряжение между США и ЕС несколько снизилось, Франция и в дальнейшем настороженно относится к угрозам президента относительно экспорта ее алкогольной продукции. Ведь американский рынок является крайне важным для французских виноделов.

США является чрезвычайно важным направлением для экспорта вина и крепких напитков, особенно шампанского. Недопустимо использовать такие символические для нас отрасли как заложников. Если это произойдет – будет ответ,

– подчеркнул Фориссье.

Ежегодно Франция поставляет шампанского в США на сумму около 750 миллионов евро – это примерно пятая часть всего экспорта этого напитка.

Экспорт вина, в частности из Бордо и Бургундии, имеет похожие объемы – около 770 миллионов евро.

Заметьте! Сейчас, по словам Фориссье, Европа формирует общую торговую позицию по США, хотя и не все страны хотят прибегать к радикальным мерам. В то же время Франция была одной из первых, кто предлагал дать жесткий ответ Трампу на тарифные угрозы, включая применение механизма противодействия торговому принуждению.

Почему Трамп угрожает Франции?

Трамп пригрозил Франции 200% пошлинами на шампанское и вина из-за позиции президента Эммануэля Макрона, пишет Politico. Тот отказался от участия в Совете мира, который должен координировать шаги по Газе и который продвигает американский президент.

Узнав об этом от журналистов, Трамп заявил, что у президента Франции "нет влияния" и он "за несколько месяцев покинет пост".

Я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское – и тогда он присоединится. Но может и не присоединяться,

– заявил Трамп.

Тогда во Франции ответили, что заявления Трампа по тарифам "приняли к сведению", но идти на уступки не собираются.

