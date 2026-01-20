Почему Трамп угрожает Франции пошлинами?
Таможенные угрозы прозвучали в ответ на решение французского президента Эмманюэля Макрона отказаться от участия в "Совете мира", который должен контролировать следующие шаги по ситуации в Газе, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Макрон обеспокоен полномочиями "Совета мира", который продвигают США, поэтому не спешит присоединяться. Узнав об этом от журналистов, Трамп заявил, что у президента Франции якобы нет влияния и он "за несколько месяцев покинет пост".
Я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское – и тогда он присоединится. Но может и не присоединяться,
– сказал Трамп представителям СМИ.
Во Франции отреагировали на угрозы главы Белого дома. Приближенный к Макрону чиновник сообщил изданию, что заявления Трампа по тарифам "приняли к сведению", но идти на уступки не собираются.
Как мы неоднократно подчеркивали, тарифные угрозы с целью влияния на нашу внешнюю политику неприемлемы и неэффективны,
– подчеркнул чиновник.
Какими тарифами Трамп угрожает Европе?
Ранее Трамп в Truth Social пригрозил 8 странам Европы ввести дополнительные тарифы в размере 10% за то, что они поддерживают Гренландию и выступают против намерения США установить контроль над островом.
В "черный список" попали:
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Нидерланды;
- и Великобритания.
Более того, Трамп пообещал, что с 1 июня пошлины на импорт этих стран в США вырастут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.
Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,
– заявил президент.
Заметьте! В ЕС уже готовят ответ на угрозы Трампа. В частности, европейские страны рассматривают возможность ввести для США тарифы на сумму до 93 миллиардов долларов.
Что известно о "Совете мира"?
Трамп объявил о создании "Совета мира" в пятницу, назвав его "самой величественной и престижной структурой, которую когда-либо формировали". Инициатива стала частью его 20-пунктного плана, направленного на прекращение войны между Израилем и ХАМАС. К участию он пригласил ряд мировых лидеров, среди которых Владимир Путин и Александр Лукашенко.
По информации источников, Трамп стремится окончательно согласовать формат работы и полномочия совета во время Всемирного экономического форума в Давосе. В то же время отдельные государства уже выражают обеспокоенность относительно содержания и масштабов предложенной инициативы.
Франция решила не присоединяться к совету, поскольку видит риск чрезмерного расширения его полномочий. В Париже опасаются, что структура под руководством Трампа может выйти за пределы временного урегулирования ситуации в секторе Газа и ослабить роль ООН.