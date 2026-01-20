Почему Трамп угрожает Франции пошлинами?

Таможенные угрозы прозвучали в ответ на решение французского президента Эмманюэля Макрона отказаться от участия в "Совете мира", который должен контролировать следующие шаги по ситуации в Газе, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Макрон обеспокоен полномочиями "Совета мира", который продвигают США, поэтому не спешит присоединяться. Узнав об этом от журналистов, Трамп заявил, что у президента Франции якобы нет влияния и он "за несколько месяцев покинет пост".

Я введу 200-процентный тариф на его вина и шампанское – и тогда он присоединится. Но может и не присоединяться,

– сказал Трамп представителям СМИ.

Во Франции отреагировали на угрозы главы Белого дома. Приближенный к Макрону чиновник сообщил изданию, что заявления Трампа по тарифам "приняли к сведению", но идти на уступки не собираются.

Как мы неоднократно подчеркивали, тарифные угрозы с целью влияния на нашу внешнюю политику неприемлемы и неэффективны,

– подчеркнул чиновник.

Какими тарифами Трамп угрожает Европе?

Ранее Трамп в Truth Social пригрозил 8 странам Европы ввести дополнительные тарифы в размере 10% за то, что они поддерживают Гренландию и выступают против намерения США установить контроль над островом.

В "черный список" попали:

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

и Великобритания.

Более того, Трамп пообещал, что с 1 июня пошлины на импорт этих стран в США вырастут до 25%, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.

Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,

– заявил президент.

Заметьте! В ЕС уже готовят ответ на угрозы Трампа. В частности, европейские страны рассматривают возможность ввести для США тарифы на сумму до 93 миллиардов долларов.

Что известно о "Совете мира"?