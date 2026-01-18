Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

Читайте также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией

Как реагируют европейские политики?

В целом Великобритания публично придерживалась менее агрессивной позиции по Гренландии, чем другие европейские союзники. Несмотря на это, страну не предупредили, что Трамп объявит о торговых пошлинах.

В ответ Кир Стармер раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "абсолютно ошибочным". Он подчеркнул, что позиция Великобритании остается неизменной: Гренландия является частью Дании, а вопрос будущего острова должны решать исключительно гренландцы и датчане.

Мы будем непосредственно обсуждать этот вопрос с администрацией США,

– подытожил Стармер.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Париж "привержен суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами". Он подчеркнул, что "никакие угрозы или попытки запугивания не повлияют на нас" и что "угрозы введения тарифов неприемлемы".

Справка. На фоне заявлений Трампа послы всех 27 государств Европейского Союза соберутся на срочное совещание. По информации дипломатов, обсуждение начнется 18 января в 18:00 по киевскому времени.

О каких пошлинах идет речь?