Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.
Как реагируют европейские политики?
В целом Великобритания публично придерживалась менее агрессивной позиции по Гренландии, чем другие европейские союзники. Несмотря на это, страну не предупредили, что Трамп объявит о торговых пошлинах.
В ответ Кир Стармер раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "абсолютно ошибочным". Он подчеркнул, что позиция Великобритании остается неизменной: Гренландия является частью Дании, а вопрос будущего острова должны решать исключительно гренландцы и датчане.
Мы будем непосредственно обсуждать этот вопрос с администрацией США,
– подытожил Стармер.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Париж "привержен суверенитету и независимости государств в Европе и за ее пределами". Он подчеркнул, что "никакие угрозы или попытки запугивания не повлияют на нас" и что "угрозы введения тарифов неприемлемы".
Справка. На фоне заявлений Трампа послы всех 27 государств Европейского Союза соберутся на срочное совещание. По информации дипломатов, обсуждение начнется 18 января в 18:00 по киевскому времени.
О каких пошлинах идет речь?
Недавно президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Начиная с 1 февраля 2026 года, из всех вышеупомянутых государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки.
В то же время, по словам Трампа, США открыты к переговорам с Данией по Гренландии. Американский лидер также пообещал отменить пошлины, когда ему удастся договориться о покупке Гренландии.