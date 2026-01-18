Причиной стало его требование предоставить Соединенным Штатам возможность приобрести Гренландию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Киев должен заработать членство": Reuters раскрыла детали новой модели вступления Украины в ЕС

Что известно о встрече послов ЕС?

Как отметили в Кипре, который сейчас председательствует в ЕС, решение о созыве экстренной встречи приняли поздно вечером 17 января. По информации дипломатов, обсуждение начнется 18 января в 18:00 по киевскому времени.

17 января Дональд Трамп заявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такое решение он объяснил поддержкой этими странами территориальной целостности Дании и отправкой военных подразделений в Гренландию.

Президент США также отметил, что, по его словам, Вашингтон на протяжении многих лет фактически "субсидировал" Данию и ряд других европейских государств, не вводя в отношении них пошлин или дополнительных сборов. В этом контексте Трамп заявил, что Дания должна "отблагодарить" Соединенные Штаты, согласившись на передачу контроля над Гренландией.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.

Как в Европе реагировали на угрозы Трампа?