Полноценное членство, по этой идее, придется постепенно "зарабатывать" в течение переходных этапов. Детали новой формулы евроинтеграции раскрыло агентство Reuters, передает 24 Канал.

Каким будет путь Украины в ЕС?

Созданная концепция получила название "обратного членства" или "поэтапного доступа". Она предусматривает, что Украина сначала приобретает политический статус члена ЕС, а затем, в зависимости от выполнения реформ и соответствия критериям, шаг за шагом получает полный объем прав, в частности право голоса в ключевых органах.

Идея находится на очень ранней стадии разработки и обсуждается как политический сигнал солидарности и поддержки для украинцев после нескольких лет полномасштабной войны.

Она должна стать частью более широких гарантий безопасности и экономической стабилизации в рамках возможного мирного урегулирования.

Когда Украина может стать членом Евросоюза?

Заметим, что в некоторых версиях мирного плана, который обсуждали представители США, Украины и ЕС, уже упоминалась дата возможного вступления, тогда речь шла о 2027 году.

Этот срок рассматривался как способ обеспечить Украине экономическую перспективу и процветание после завершения конфликта. Однако ряд стран-членов ЕС скептически относятся к любым жестко фиксированным датам.

К слову, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отметил, что 2027 год является "рекордной" датой, но возможной.

Они отмечают, что процесс вступления традиционно зависит от реального выполнения Копенгагенских критериев, гармонизации законодательства и ратификации соглашения парламентами всех 27 государств блока. Фиксированная дата, по их мнению, выглядит нереалистичной.

Один из европейских чиновников объяснил, что для Украины и других кандидатов можно ввести модель быстрого формального присоединения с последующим поэтапным расширением прав, в частности доступом к праву голоса, по мере выполнения обязательств.

Такой подход, по его словам, требует существенного пересмотра привычных процедур расширения ЕС, которые действовали десятилетиями. Обычно переговоры о вступлении длятся годами.

Например, Польша прошла этот путь примерно за 10 лет без войны и в мирных условиях. В Брюсселе признают, что в нынешней ситуации Украина не может ждать столько времени. Политическая логика подсказывает, что даже ограниченное или частичное членство могло бы стать мощным фактором стабильности, мотивацией для реформ и аргументом для украинского общества в случае сложных компромиссов в мирном соглашении.

В то же время идея членства с существенными ограничениями не является абсолютно новой. Ведь многие страны, присоединившиеся к ЕС после 2004 года, проходили различные переходные периоды.

Однако нынешнее предложение предусматривает значительно более широкие и длительные ограничения, что может вызвать сопротивление среди государств-членов. Кроме того, это рискует повлиять на восприятие процесса другими кандидатами, такими как Черногория или Албания, которые придерживаются классического пути.

Пока никаких официальных решений не принято, а дискуссия продолжается на уровне экспертов и дипломатов. Ожидается, что дальнейшее развитие идеи будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и политической воли ключевых игроков.

Что мешает членству Украины в ЕС?