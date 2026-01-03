Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качки во время брифинга в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам нацбезопасности 3 января.

Смотрите также Когда Украина может стать членом ЕС: Зеленский назвал детали мирного соглашения

Что известно о сроках вступления Украины в ЕС?

Качка отметил, что не только американское правительство, но и финансовый рынок США считают, что вступление в ЕС – это краеугольный элемент экономического развития Украины.

Есть стандартный календарь ожидания, согласно которому до конца 2027 должно быть завершение подготовки к вступлению, а в 2028 – завершения самих переговоров.

В 2028 году мы будем переговаривать, кроме выполнения своих условий, также переговаривать международный договор под названием "Договор об условии вступления в ЕС". И дальше он должен ратифицироваться, соответственно, календарь на 2030 год – вступление страны в ЕС,

– заявил Качка.

В то же время он добавил, что международный договор и ратификацию можно сократить. Поэтому даже 2027 год – "очень теоретическая, чрезвычайно рекордная" дата, но возможна для этого.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

В декабре Венгрия заблокировала принятие заявления ЕС о расширении из-за возражений против положительной оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС.

Сейчас 26 стран-членов ЕС поддерживают Украину, но из-за вето Будапешта официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС не могут начаться.