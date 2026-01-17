Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что единство стран НАТО начало разрушаться гораздо раньше. Когда речь шла о российско-украинской войне и позиции европейцев по ней, то Дональд Трамп пытался дистанцироваться от НАТО.

К теме Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией

Как Трамп разрушает единство в НАТО?

Лакийчук напомнил, что когда начала работать программа PURL, предусматривающая закупку за счет европейских государств оружия в США для украинцев, Трамп говорил, мол, он нашел способ продавать оружие НАТО, а Альянс, если хочет, будет передавать его Украине.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" обратил внимание на то, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.

Гренландия – это же не только часть Дании, это и часть Европейского Союза. По большому счету Трамп хочет откусить кусок Евросоюза,

– подчеркнул он.

Позиция руководства Белого дома довольно агрессивная в отношении прежде всего своих союзников. Когда же Трамп сталкивается с реальными противниками – Хаменеи, Путиным, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином, то он, по мнению Лакийчука, быстренько дает заднюю. А для борьбы с собственными партнерами он считает, что допустимы любые меры.

К слову. Трамп с 1 февраля вводит 10-процентную пошлину на товары, которые поставляются в США, из стран, поддерживающих Гренландию, а именно Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

Это американская позиция, ведь европейцы, по его словам, наоборот делают все, чтобы сохранить трансатлантическое единство. Об этом говорит и Генсек НАТО Марк Рютте, и лидеры государств Европейского Союза.

"Сейчас в Гренландии проходят установочные учения по защите Арктической зоны силами стран, против которых США вводят пошлины. Командующий Арктических войск Дании заявил, что эти учения направлены на противодействие России, Китаю и их экспансии в Арктике. США декларируют те же цели, поэтому американцам было правильно действовать вместе с европейскими партнерами", – объяснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Как Китай и Россия используют Трампа?

В то же время происходят процессы, разрушающие мироустройство, существовавшее до 2008 года. Трамп сегодня прилагает силы для этого, однако первыми разрушителями его выступили не американцы, а Китай и Россия.

Они хотят сломать тот миропорядок, что был построен на силе права, который существовал как минимум с 1975 года и даже с конца 1940-х годов и создавал баланс, что гарантировал хотя бы относительную справедливость в мире,

– пояснил Павел Лакийчук.

Это не удовлетворяло Пекин и Москву, поэтому они, по его мнению, нашли себе удобный инструмент – человека, который сейчас сидит в Овальном кабинете.

