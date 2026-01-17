Митинги были организованы гренландскими ассоциациями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW и Reuters.

Как прошли митинги в Дании и Гренландии?

Протестующие хотели отправить "четкое и единое сообщение об уважении к демократии и основным правам человека Гренландии".

На улицы крупных городов Дании вышли тысячи людей. Организаторы оценили, что речь идет о более 20 000 человек только в Копенгагене – примерно столько же живет в Нууке, столице Гренландии.

Протест в Дании: смотрите видео

Люди скандировали "Гренландия не продается" и держали баннеры с лозунгами "Руки прочь от Гренландии".

В Копенгагене толпа прошла маршем к посольству США.

Протесты против захвата Гренландии Штатами / Фото Getty Images

Я очень благодарна за огромную поддержку, которую мы, гренландцы, получаем... Мы также посылаем мировые сообщения о том, что вы все должны проснуться. Гренландия и гренландцы невольно стали на передовую борьбы за демократию и права человека,

– сказала протестующим Джули Радемахер, председатель ассоциации гренландцев Дании Uagut.

Протесты также продолжались в других датских городах: Орхус, Ольборг и Оденсе.

В самой Гренландии люди тоже вышли "против незаконных планов США".

Несколько тысяч протестующих вместе с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном в столице Нуук размахивали гренландским флагом, скандировали лозунги и пели традиционные инуитские песни под дождем.

Многие из них были в кепках с надписью "Сделайте так, чтобы Америка ушла вон", вроде лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Люди также прошли мимо недавно построенного помещения, куда Вашингтон планирует перенести свое консульство. Сейчас это красное деревянное здание с четырьмя сотрудниками.

Справочно. Территория Гренландии имеет население 57 000 человек. Ею веками руководили из Копенгагена, но с 1979 года она получила значительную автономию. Несмотря на это, остров остается частью Дании, которая контролирует оборону и внешнюю политику, а также финансирует значительную часть администрации. В самой Дании проживает около 17 000 гренландцев.

К слову, протесты совпадают с визитом делегации США в Данию, которая приехала, как утверждает, чтобы "снизить температуру".

