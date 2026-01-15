Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що зараз можуть розпочатися торги щодо Гренландії. На його думку, американці й не розглядали можливість військової операції там.

Як далі може розвиватись ситуація довкола Гренландії?

За словами Максима Несвітайлова, у західних медіа писали, що, на емоціях після успіху у Венесуелі, Трамп вимагав розробити план військової атаки на Гренландію, але військове командування відмовилось це робити. Причина – Конгрес би не погодив такі дії, адже вони є незаконними.

Вони (американці, – 24 Канал) вирішили використовувати цю історію просто для тиску на Данію, щоб вона продала Гренландію,
– сказав він.

Для цього Сполучені Штати Америки підготували до 700 мільярдів доларів. Однак найближчим часом ситуація може змінитись, і розпочнуться розмови про збільшення військового контингенту.

Політолог зауважив, що раніше ніхто не був проти цього, тому сторони могли домовитись і без шантажу з боку США.

Ймовірно, найближчим часом США та Данія дійдуть згоди у цьому питанні, а Трамп спробує презентувати це як чудову перемогу.

США хочуть контролювати Гренландію: останні новини

  • Влада Гренландії 13 січня 2026 року заявила, що острів не стане частиною США. Прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен підкреслив, що більшість населення хоче залишатися у складі Данії.

  • Трамп хоче, щоб Данія покинула Гренландію, бо вважає, що лише США можуть забезпечити спокій у цьому регіоні. Американський лідер наголосив, що данська влада применшує загрози з боку Росії та Китаю.

  • Представники Данії та Гренландії вилетіли до Вашингтона, щоб обговорити наміри США взяти під контроль острів. Це ні до чого не призвело. Всі сторони залишились при своїх думках, тому переговори триватимуть і далі.