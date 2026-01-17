В Европе обещают скоординированный ответ в случае введения тарифов. 24 Канал собрал реакции европейских лидеров на новые тарифы Трампа.

Смотрите также "Сделайте так, чтобы Америка ушла вон": Дания и Гренландия вышли на протесты против планов Трампа

Как в Европе реагируют на очередные тарифные угрозы Трампа?

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на угрозу Трампа ввести тарифы против стран, которые выступили против присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

Франция привержена суверенитету и независимости наций в Европе и других странах. Это руководит нашим выбором. Это подкрепляет нашу преданность Организации Объединенных Наций и ее Уставу,

– написал Макрон.

Он вспомнил, что Франция выступает за длительный и прочный мир в Украине. Из этих же соображений страна приняла участие в военных учениях Дании и Гренландии.

"Никакое запугивание или угроза не повлияет на нас – ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями", – говорит он.

Макрон пообещал скоординированную реакцию Европы в случае введения тарифов против стран-партнеров.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "полностью солидарен с Данией и народом Гренландии".

Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета,

– заявила она.

Премьер Швеции Ульф Криснерссон заявил, что европейцы не потерпят "писем с угрозами". Он отметил, что судьбу Гренландии решают сама Гренландия с Данией.

Он отметил, что Швеция ведет переговоры с Норвегией, Великобритании и ЕС по скоординированной реакции.

Наша позиция по Гренландии очень четкая – она является частью Королевства Дания, и ее будущее – это дело гренландцев и датчан,

– заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он добавил, что безопасность Арктики является общей работой всего НАТО, и союзники должны делать больше для борьбы с угрозами со стороны России в разных частях Арктики. Он считает введение тарифов "абсолютно неправильным", и пообещал обсудить это с администрацией в США.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.

Что этому предшествовало?