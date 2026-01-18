Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sunday Times.
Читайте також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією
Як реагують європейські політики?
Загалом Велика Британія публічно дотримувалася менш агресивної позиції щодо Гренландії, ніж інші європейські союзники. Попри це, країну не попередили, що Трамп оголосить про торговельні мита.
У відповідь Кір Стармер розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "абсолютно хибним". Він підкреслив, що позиція Великої Британії залишається незмінною: Гренландія є частиною Данії, а питання майбутнього острова мають вирішувати виключно гренландці та данці.
Ми будемо безпосередньо обговорювати це питання з адміністрацією США,
– підсумував Стармер.
Президент Франції Еммануель Макрон, у свою чергу, заявив, що Париж "прихильний до суверенітету і незалежності держав у Європі та за її межами". Він наголосив, що "жодні погрози чи спроби залякування не вплинуть на нас" і що "погрози введення тарифів є неприйнятними".
Довідка. На тлі заяв Трампа посли всіх 27 держав Європейського Союзу зберуться на термінову нараду. За інформацією дипломатів, обговорення розпочнеться 18 січня о 18:00 за київським часом.
Про які мита йдеться?
Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.
Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених держав стягуватиметься мито у розмірі 10% на всі товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки.
Водночас, за словами Трампа, США відкриті до переговорів із Данією щодо Гренландії. Американський лідер також пообіцяв скасувати мита, коли йому вдасться домовитися про купівлю Гренландії.