Як реагують європейські політики?

Загалом Велика Британія публічно дотримувалася менш агресивної позиції щодо Гренландії, ніж інші європейські союзники. Попри це, країну не попередили, що Трамп оголосить про торговельні мита.

У відповідь Кір Стармер розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "абсолютно хибним". Він підкреслив, що позиція Великої Британії залишається незмінною: Гренландія є частиною Данії, а питання майбутнього острова мають вирішувати виключно гренландці та данці.

Ми будемо безпосередньо обговорювати це питання з адміністрацією США,

– підсумував Стармер.

Президент Франції Еммануель Макрон, у свою чергу, заявив, що Париж "прихильний до суверенітету і незалежності держав у Європі та за її межами". Він наголосив, що "жодні погрози чи спроби залякування не вплинуть на нас" і що "погрози введення тарифів є неприйнятними".

Довідка. На тлі заяв Трампа посли всіх 27 держав Європейського Союзу зберуться на термінову нараду. За інформацією дипломатів, обговорення розпочнеться 18 січня о 18:00 за київським часом.

Про які мита йдеться?