Почему США не верят в ответ ЕС?
По мнению Бессента, предоставить мощный ответ Трампу ЕС помешает медленный процесс принятия решений, который сейчас действует в блоке из 27 стран, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Польстить Трампу не удалось: тарифные угрозы заставляют Европу действовать жестко
Я думаю, что сначала они создадут ту самую пресловутую европейскую рабочую группу, которая, кажется, является их мощным оружием,
– заявил глава Минфина.
Такие комментарии Бессента свидетельствуют о том, что Вашингтон не слишком серьезно относится к намерениям ЕС применить его самый жесткий торговый инструмент – так называемый механизм противодействия принуждению. Он позволит ограничивать доступ американских компаний к единому рынку Евросоюза.
Министр финансов также упомянул попытки ЕС отказаться от импорта российских энергоресурсов, отметив, что закупки до сих пор продолжаются, поскольку "скорость принятия решений у них не всегда самая высокая".
В то же время Бессент отверг опасения, что обострение торговых отношений между США и ЕС может привести к росту стоимости жизни для американцев.
Тарифы оказались собакой, что не лаяла, когда речь идет о росте цен,
– подчеркнул политик.
Заметьте! Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт для 8 стран Европы за то, что они выступили против его решения взять контроль над Гренландией.
Как ЕС ответит на тарифы Трампа?
В ответ на угрозы Трампа ЕС рассматривает возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов, пишет Financial Times.
- Эти тарифы для США подготовили в ЕС еще в прошлом году, но приостановили их действие приостановили, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Однако сейчас Европа снова к ним вернулась.
- Также европейские столицы обсуждают применение механизма противодействия принуждению (ACI), что может ограничить доступ компаний США к европейскому рынку.
Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,
– говорят европейские дипломаты.
Стоит знать! Впрочем, большинство стран ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем развязывать новую торговую войну.
Почему ЕС и США на пороге торговой войны?
Трамп объявил с 1 февраля 2026 года дополнительные 10% тарифы на импорт товаров Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании. Причиной такого шага он назвал присутствие военных контингентов этих государств в Гренландии. Военные прибыли туда для участия в учениях по приглашению Дании, однако Трамп расценил это как угрозу собственным планам относительно острова.
Американский президент также предупредил, что если договоренность о "покупке Гренландии" не будет достигнута, с 1 июня 2026 года дополнительные тарифы вырастут уже до 25%.
В Брюсселе на заявления Трампа отреагировали резко. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Данией и народом Гренландии и предостерегла, что введение таких пошлин может подорвать трансатлантические отношения.
Европейский парламент, со своей стороны, готов заморозить процесс утверждения нового торгового соглашения между ЕС и США. Ведущие политические фракции уже заявили о намерении отложить голосование по снижению пошлин на американские товары, предусмотренное договоренностями, достигнутыми в прошлом году.