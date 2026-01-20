Почему США не верят в ответ ЕС?

По мнению Бессента, предоставить мощный ответ Трампу ЕС помешает медленный процесс принятия решений, который сейчас действует в блоке из 27 стран, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Польстить Трампу не удалось: тарифные угрозы заставляют Европу действовать жестко

Я думаю, что сначала они создадут ту самую пресловутую европейскую рабочую группу, которая, кажется, является их мощным оружием,

– заявил глава Минфина.

Такие комментарии Бессента свидетельствуют о том, что Вашингтон не слишком серьезно относится к намерениям ЕС применить его самый жесткий торговый инструмент – так называемый механизм противодействия принуждению. Он позволит ограничивать доступ американских компаний к единому рынку Евросоюза.

Министр финансов также упомянул попытки ЕС отказаться от импорта российских энергоресурсов, отметив, что закупки до сих пор продолжаются, поскольку "скорость принятия решений у них не всегда самая высокая".

В то же время Бессент отверг опасения, что обострение торговых отношений между США и ЕС может привести к росту стоимости жизни для американцев.

Тарифы оказались собакой, что не лаяла, когда речь идет о росте цен,

– подчеркнул политик.

Заметьте! Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт для 8 стран Европы за то, что они выступили против его решения взять контроль над Гренландией.

Как ЕС ответит на тарифы Трампа?

В ответ на угрозы Трампа ЕС рассматривает возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

Эти тарифы для США подготовили в ЕС еще в прошлом году, но приостановили их действие приостановили, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Однако сейчас Европа снова к ним вернулась.

Также европейские столицы обсуждают применение механизма противодействия принуждению (ACI), что может ограничить доступ компаний США к европейскому рынку.

Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,

– говорят европейские дипломаты.

Стоит знать! Впрочем, большинство стран ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем развязывать новую торговую войну.

Почему ЕС и США на пороге торговой войны?