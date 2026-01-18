Какое соглашение могут прекратить из-за ситуации с Гренландией?

О ситуации с соглашением сообщил Манфред Вебер, председатель крупнейшей политической фракции Европарламента – Европейской народной партии, пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.

Европейская народная партия (EPP) поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии одобрение на этом этапе невозможно,

– написал Манфред Вебер.

Обратите внимание! Он подчеркнул: введение нулевых пошлин на американские товары должно быть приостановлено.

Напомним, что в субботу, 17 января, в своей социально сети Truth Social Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против союзников Гренландии. Об этом сообщили в Clash Report.

Пошлины будут взиматься с таких стран:

Дания; Норвегия; Швеция; Франция; Германия; Великобритания; Нидерланды; Финляндия.

Начиная с с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет повышена – до 25%.

Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,

– заявил американский лидер.

Заметьте! Дональд Трамп добавил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией или людей из вышеупомянутых стран.

Что еще известно о реакции ЕС относительно пошлин Трампа?