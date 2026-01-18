Какое соглашение могут прекратить из-за ситуации с Гренландией?
О ситуации с соглашением сообщил Манфред Вебер, председатель крупнейшей политической фракции Европарламента – Европейской народной партии, пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Х.
Европейская народная партия (EPP) поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но учитывая угрозы Дональда Трампа по Гренландии одобрение на этом этапе невозможно,
– написал Манфред Вебер.
Обратите внимание! Он подчеркнул: введение нулевых пошлин на американские товары должно быть приостановлено.
Напомним, что в субботу, 17 января, в своей социально сети Truth Social Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против союзников Гренландии. Об этом сообщили в Clash Report.
Пошлины будут взиматься с таких стран:
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Франция;
- Германия;
- Великобритания;
- Нидерланды;
- Финляндия.
Начиная с с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых государств будет взиматься пошлина в размере 10% на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет повышена – до 25%.
Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетие, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,
– заявил американский лидер.
Заметьте! Дональд Трамп добавил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией или людей из вышеупомянутых стран.
Что еще известно о реакции ЕС относительно пошлин Трампа?
Страны Европейского Союза уже отреагировали на слова Трампа. В частности во Франции заявили, что страна привержена суверенитету и независимости наций в Европе и других странах. Макрон добавил, что никакое запугивание или угроза не повлияет – ни в Украине, ни в Гренландии.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз "полностью солидарен с Данией и народом Гренландии", а тарифы "подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали".