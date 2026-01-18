Яку угоду можуть припинити через ситуацію з Гренландією?
Про ситуацію з угодою повідомив Манфред Вебер, голова найбільшої політичної фракції Європарламенту – Європейської народної партії, пише 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі Х.
Європейська народна партія (EPP) підтримує торгівельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії схвалення на цьому етапі неможливе,
– написав Манфред Вебер.
Зверніть увагу! Він наголосив: запровадження нульових мит на американські товари має бути призупинене.
Нагадаємо, що у суботу, 17 січня, у своїй соціально мережі Truth Social Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти союзників Гренландії. Про це повідомили у Clash Report.
Мита стягуватимуться з таких країн:
- Данія;
- Норвегія;
- Швеція;
- Франція;
- Німеччина;
- Велика Британія;
- Нідерланди;
- Фінляндія.
Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених держав стягуватиметься мито у розмірі 10% на всі товари, що постачаються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде підвищено – до 25%.
Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром – на кону мир у всьому світі,
– заявив американський лідер.
Зауважте! Дональд Трамп додав, що США готові до негайних перемовин із Данією або людей із вищезгаданих країн.
Що ще відомо про реакцію ЄС щодо мит Трампа?
Країни Європейського Союзу вже відреагували на слова Трампа. Зокрема у Франції заявили, що країна віддана суверенітету та незалежності націй у Європі та інших країнах. Макрон додав, що жодне залякування чи погроза не вплине – ні в Україні, ні в Гренландії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз "повністю солідарний з Данією та народом Гренландії", а тарифи "підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі".