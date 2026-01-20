Чому США не вірять у відповідь ЄС?
На думку Бессента, надати потужну відповідь Трампу ЄС завадить повільний процес ухвалення рішень, який наразі діє у блоці з 27 країн, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Я думаю, що спершу вони створять ту саму сумнозвісну європейську робочу групу, яка, здається, є їхньою найпотужнішою зброєю,
– заявив глава Мінфіну.
Такі коментарі Бессента свідчать про те, що Вашингтон не надто серйозно ставиться до намірів ЄС застосувати його найжорсткіший торгівельний інструмент – так званий механізм протидії примусу. Він дозволить обмежувати доступ американських компаній до єдиного ринку Євросоюзу.
Міністр фінансів також згадав спроби ЄС відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, зазначивши, що закупівлі досі тривають, оскільки "швидкість ухвалення рішень у них не завжди найвища".
Водночас Бессент відкинув побоювання, що загострення торгівельних відносин між США та ЄС може призвести до зростання вартості життя для американців.
Тарифи виявилися собакою, що не гавкала, коли йдеться про зростання цін,
– наголосив політик.
Зауважте! Трамп пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт для 8 країн Європи за те, що вони виступили проти його рішення взяти контроль над Гренландією.
Як ЄС відповість на тарифи Трампа?
У відповідь на погрози Трампа ЄС розглядає можливість запровадити тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів, пише Financial Times.
- Ці тарифи для США підготували у ЄС ще торік, але призупинили їхню дію призупинили, щоб не загострювати відносини з Вашингтоном. Однак наразі Європа знову до них повернулася.
- Також європейські столиці обговорюють застосування механізму протидії примусу (ACI), що може обмежити доступ компаній США до європейського ринку.
Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,
– говорять європейські дипломати.
Варто знати! Втім, більшість країн ЄС закликають спочатку спробувати домовитися з Трампом, перш ніж розв'язувати нову торгівельну війну.
Чому ЄС та США на порозі торгівельної війни?
Трамп оголосив з 1 лютого 2026 року додаткові 10% тарифи на імпорт товарів Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії. Причиною такого кроку він назвав присутність військових контингентів цих держав у Гренландії. Військові прибули туди для участі в навчаннях на запрошення Данії, однак Трамп розцінив це як загрозу власним планам щодо острова.
Американський президент також попередив, що якщо домовленості про "купівлю Гренландії" не буде досягнуто, з 1 червня 2026 року додаткові тарифи зростуть уже до 25%.
У Брюсселі на заяви Трампа відреагували різко. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну солідарність із Данією та народом Гренландії і застерегла, що запровадження таких мит може підірвати трансатлантичні відносини.
Європейський парламент, зі свого боку, готовий заморозити процес затвердження нової торгівельної угоди між ЄС і США. Провідні політичні фракції вже заявили про намір відкласти голосування щодо зниження мит на американські товари, передбачене домовленостями, досягнутими торік.