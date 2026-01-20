Чому США не вірять у відповідь ЄС?

На думку Бессента, надати потужну відповідь Трампу ЄС завадить повільний процес ухвалення рішень, який наразі діє у блоці з 27 країн, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Я думаю, що спершу вони створять ту саму сумнозвісну європейську робочу групу, яка, здається, є їхньою найпотужнішою зброєю,

– заявив глава Мінфіну.

Такі коментарі Бессента свідчать про те, що Вашингтон не надто серйозно ставиться до намірів ЄС застосувати його найжорсткіший торгівельний інструмент – так званий механізм протидії примусу. Він дозволить обмежувати доступ американських компаній до єдиного ринку Євросоюзу.

Міністр фінансів також згадав спроби ЄС відмовитися від імпорту російських енергоресурсів, зазначивши, що закупівлі досі тривають, оскільки "швидкість ухвалення рішень у них не завжди найвища".

Водночас Бессент відкинув побоювання, що загострення торгівельних відносин між США та ЄС може призвести до зростання вартості життя для американців.

Тарифи виявилися собакою, що не гавкала, коли йдеться про зростання цін,

– наголосив політик.

Зауважте! Трамп пригрозив запровадити додаткові тарифи на імпорт для 8 країн Європи за те, що вони виступили проти його рішення взяти контроль над Гренландією.

Як ЄС відповість на тарифи Трампа?

У відповідь на погрози Трампа ЄС розглядає можливість запровадити тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів, пише Financial Times.

Ці тарифи для США підготували у ЄС ще торік, але призупинили їхню дію призупинили, щоб не загострювати відносини з Вашингтоном. Однак наразі Європа знову до них повернулася.

Також європейські столиці обговорюють застосування механізму протидії примусу (ACI), що може обмежити доступ компаній США до європейського ринку.

Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,

– говорять європейські дипломати.

Варто знати! Втім, більшість країн ЄС закликають спочатку спробувати домовитися з Трампом, перш ніж розв'язувати нову торгівельну війну.

Чому ЄС та США на порозі торгівельної війни?