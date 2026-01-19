Що означають погрози Трампа для ЄС?

Своїми погрозами Трамп дав Європі гіркий урок, що її тривалі спроби догодити йому та зберегти трансатлантичні відносини провалилися, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Він погрожує, ставить під сумнів міжнародне право, шантажує неприйнятними для нас методами. Це перейшло межу. Настає момент, коли можливості розумної співпраці вичерпуються. І він уже настав,

– говорять високопосадовці ЄС.

Раніше, після приходу Трампа на другий президентський термін, ЄС намагався йти на численні компроміси:

погоджувався на збільшення витрат на оборону;

приймав невигідні торгівельні умови;

змінював регулювання на догоду Білому дому;

і навіть ігнорував образливі заяви Трампа про "цивілізаційне стирання" Європи.

Прихильники м'якого підходу говорили, що це необхідно для двох пріоритетів: підтримки США в НАТО та досягнення справедливого миру для України.

Але останні тарифні погрози Трампа через Гренландію, за словами дипломатів, перетнули "червону лінію". Тепер чиновники у Європі вважають, що у відповідь необхідно публічно засудити заяви президента США, вжити реальні контрзаходи та пришвидшити плани зі зменшення залежності від Вашингтона.

Це набагато більше, ніж просто Гренландія. Йдеться про безпекові відносини, економічні зв’язки і, зрештою, про довіру,

– наголошують дипломати.

Зауважте! Водночас, за словами аналітиків, Європа багато втратить, повністю розірвавши зв'язки зі США. Адже постачання зброї та розвідданих залишаються критично важливими для України, а ЄС столиці поки не здатні швидко компенсувати ці обсяги. До того ж експерти попереджають, що США можуть обмежити продаж зброї або припинити передачу розвідданих навіть для країн НАТО, а не лише для Києва.

Чим Трамп погрожує Європі?

У вихідні Трамп пригрозив запровадити додаткові тарифи для 8 країн Європи, які відправили війська до Гренландії, виступаючи проти контролю США над островом.

У список потрапили:

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

та Велика Британія.

Трамп заявив, що у Truth Social, що з 1 лютого 2026 року обкладе додатковими тарифами у 10% товари з цих країн, які імпортуються до США.

А з 1 червня мита для цих держав зростуть до 25%, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.

Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром – на кону мир у всьому світі,

– заявив президент.

Яку відповідь готує ЄС?