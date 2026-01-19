Скотт Бессент відповів чи залишиться США членом НАТО у своєму інтервʼю для NBC News, пише 24 Канал.

Читайте також "Я більше не думатиму лише про мир": Трамп надіслав листа із погрозами щодо Гренландії

Що важливіше для Трампа: Гренландія чи НАТО?

Під час інтервʼю Бессент не дав чіткої відповіді на питання, що у пріоритеті для США: Гренландія чи НАТО, назвавши це "помилковим вибором".

Однак під час розмови він зазначив, що Сполучені Штати безперечно залишуться частиною НАТО.

На питання щодо того, чим відрізняється анексія Гренландії від анексії Криму в Україні Росією, глава Мінфіну дав дуже неоднозначну відповідь.

Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи і найкраще для Сполучених Штатів,

– сказав він.

Можливі кроки США щодо Гренландії непокоять низку демократів. Вони застерігають, що це може зруйнувати Альянс. Адже, як відомо, Гренландія є частиною Данії – члена НАТО та стратегічного партнера Штатів.

Які можуть бути наслідки якщо США вторгнеться в Гренландію?