Вторгнення США у Гренландію легітимізувало б війну Росії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Vanguardia.

Дивіться також "Не провокуйте татка": Дмитрієв з насмішкою звернувся до Європи через ультиматум Трампа

Чому захоплення Гренландії США вигідне Росії?

За словами Санчеса, можливе силове встановлення контролю США над Гренландією створило б прецедент, який зіграв би на руку Москві. Він пояснив, що такий крок фактично виправдав би агресію Росії проти України.

Вторгнення США на цю територію зробило би Владіміра Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти,

– наголосив Санчес.

Він також зазначив, що Мадрид наразі не ухвалив остаточного рішення щодо участі іспанських військових у навчаннях на Гренландії, які планує провести Данія.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Відповідно до заяв американського президента, Європейський Союз розглядається радше навіть як недружня коаліція держав.

Що цьому передувало?