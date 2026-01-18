Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Дмитрієва.
Як Дмитрієв звернувся до Європи?
Спеціальний посланець Кремля відповів на публікацію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка попередила, що тарифна війна може спричинити "небезпечну низхідну спіраль".
Дмитрієв написав, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії", при цьому згадавши, як генсек НАТО Марк Рютте назвав Трампа "татком".
"Шановна Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляєн, не провокуйте "татуся"! Заберіть 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий 1% тарифу за кожного відправленого солдата",
– сказав він.
Мита Трампа: коротко про головне
Раніше Трамп оголосив про запровадження додаткових мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію.
За словами президента США, починаючи з 1 лютого 2026 року на товари, які постачаються до США, з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія буде накладене 10-відсоткове мито. З 1 червня 2026 року це мито буде підвищено до 25%.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала митні заяви президента США Дональда Трампа. Вона вважає їх вигідними насамперед Росії та Китаю. Тоді як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "повністю солідарний з Данією та народом Гренландії".