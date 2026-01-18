Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Як політики оцінюють заяви Трампа?
Політики переконані, що одержимість Трампа ідеєю придбання Гренландії – разом із хиткими та суперечливими аргументами на її користь – відвернула увагу від України й навіть призвела до перенаправлення ресурсів на Гренландію.
Я вважаю надзвичайно тривожним те, що в НАТО та ЄС деякі починають приймати наратив про російські та китайські загрози Гренландії,
– сказав європейський урядовець.
За його словами, повага до територіальної цілісності не може забезпечуватися шляхом захоплення чужих земель, і про це слід говорити відкрито.
Дональд Трамп і представники його адміністрації неодноразово заявляли, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія для системи протиракетної оборони "Золотий купол", економічної безпеки та доступу до корисних копалин. Однак у всіх цих питаннях Данія сигналізувала про готовність до тіснішої співпраці.
Аргументи президента щодо Гренландії – це очевидна нісенітниця від початку до кінця,
– заявив Джеремі Шапіро, колишній посадовець Держдепартаменту США.
Європейські чиновники також зауважують: якщо Трампа справді так непокоїть російська агресія, у нього є безліч способів реагувати – насамперед в Україні, де союзники неодноразово закликали його зайняти жорсткішу позицію.
Ситуація загострюється: останні новини
Нещодавно Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів проти країн, які не підтримали ідею приєднання Гренландії до США. Це стосується таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.
На тлі заяв Трампа посли всіх 27 держав Європейського Союзу зберуться на термінову нараду. За інформацією дипломатів, обговорення розпочнеться 18 січня о 18:00 за київським часом.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснив у коментарі 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Ба більше, відповідно до його заяв, Європейський Союз розглядається як недружня коаліція держав.