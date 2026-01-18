Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как политики оценивают заявления Трампа?

Политики убеждены, что одержимость Трампа идеей приобретения Гренландии – вместе с шаткими и противоречивыми аргументами в ее пользу – отвлекла внимание от Украины и даже привела к перенаправлению ресурсов на Гренландию.

Я считаю чрезвычайно тревожным то, что в НАТО и ЕС некоторые начинают принимать нарратив о российских и китайских угрозах Гренландии,

– сказал европейский чиновник.

По его словам, уважение к территориальной целостности не может обеспечиваться путем захвата чужих земель, и об этом следует говорить открыто.

Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно заявляли, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для системы противоракетной обороны "Золотой купол", экономической безопасности и доступа к полезным ископаемым. Однако во всех этих вопросах Дания сигнализировала о готовности к более тесному сотрудничеству.

Аргументы президента по Гренландии – это очевидная чушь от начала до конца,

– заявил Джереми Шапиро, бывший чиновник Госдепартамента США.

Европейские чиновники также отмечают: если Трампа действительно так беспокоит российская агрессия, у него есть множество способов реагировать – прежде всего в Украине, где союзники неоднократно призывали его занять более жесткую позицию.

