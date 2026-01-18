Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Дмитриева.

Как Дмитриев обратился к Европе?

Специальный посланник Кремля ответил на публикацию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предупредила, что тарифная война может вызвать "опасную нисходящую спираль".

Дмитриев написал, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию", при этом вспомнив, как генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой".

"Уважаемая Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте "папочку"! Заберите 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный 1% тарифа за каждого отправленного солдата",

– сказал он.

Пошлины Трампа: коротко о главном