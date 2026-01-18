Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Дмитриева.
Как Дмитриев обратился к Европе?
Специальный посланник Кремля ответил на публикацию президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предупредила, что тарифная война может вызвать "опасную нисходящую спираль".
Дмитриев написал, что новые пошлины США равны "1% за каждого солдата, отправленного в Гренландию", при этом вспомнив, как генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой".
"Уважаемая Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте "папочку"! Заберите 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный 1% тарифа за каждого отправленного солдата",
– сказал он.
Пошлины Трампа: коротко о главном
Ранее Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против европейских стран, которые поддержали Гренландию.
По словам президента США, начиная с 1 февраля 2026 года на товары, поставляемые в США, из таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будет наложена 10-процентная пошлина. С 1 июня 2026 года эта пошлина будет повышена до 25%.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала таможенные заявления президента США Дональда Трампа. Она считает их выгодными прежде всего России и Китаю. Тогда как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС "полностью солидарен с Данией и народом Гренландии".