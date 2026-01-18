Євросоюз у відповідь на запровадження тарифів може розірвати економічні домовленості із США, якщо вони здійснять спробу захопити Гренландію. Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс у розмові з 24 Каналом припустив, до чого може призвести тарифна війна з Євросоюзом, яку розпочав Трамп.

У якому стані перебувають відносини ЄС та США?

Ауштрявічюс наголосив, що через політику адміністрації Дональда Трампа щодо Гренландії, відносини між Євросоюзом і США вже перебувають у глибокій кризі, і це дуже серйозна ситуація.

Водночас Європа своєю позицією допомагала коригувати у конструктивний бік переговори між США та Україною і певною мірою Росії. Тому що слово Європи було дуже вагомим для Києва,

– підкреслив він.

Якщо відносини між Європою та США, які будувалися на довірі, почнуть руйнуватися через дії адміністрації Трампа, то це, на думку депутата Європарламенту, дуже небезпечно. Гучні заяви можуть перетворитися на реальні дії, політичні рішення, фінансові кроки та торговельні обмеження, що може привести дві найбільші економічні системи світу – Євросоюз і США – у глухий кут.

"Якщо обірвуться традиційні торговельні, інвестиційні та інші зв'язки, це стане великим мінусом для обох сторін. А виграє від цього той, хто конкурує із Заходом і ненавидить його, – Росія та її союзники", – пояснив він.

До слова. 27 держав Євросоюзу 18 січня проведуть термінову нараду щодо заяви Трампа про введення мит проти європейських країн, які підтримали Гренландію.

У Європі дуже схвильовані через заяви президента США. І не тільки політики, але й, наприклад, радикально праві сили в Данії, які раніше підтримували MAGA і політику Трампа. Тепер вони вважають, як зазначив Ауштрявічюс, що треба повністю блокувати будь-які контакти зі США.

"Необережні, небезпечні, ревізіоністські висловлювання з боку адміністрації Трампа викликають по всій Європі гостру відповідь і політичні дискусії. Це може перерости у велику кризу відносин", – припустив депутат Європейського парламенту від Литви.

Чи можлива гаряча фаза боротьби за Гренландію?

Якщо ж ця криза буде поглиблюватись, дипломатичні інструменти вичерпаються, то не можна виключати, що можливі боєзіткнення щодо території Гренландії між США та спільними силами Європи.

Дуже сподіваюся, що наші відносини не опиняться у такому кризовому стані, коли короля Данії викрадуть і перевезуть до США, як це сталося з Ніколасом Мадуро. Це, звичайно, жарт. Маю надію, що у наших політиків серйозні підходи і вони розуміють всю відповідальність,

– наголосив Пятрас Ауштрявічюс.

Депутат Європарламенту висловив сподівання, що з'явиться платформа, на якій Європа та США зможуть домовитися, щоб не надавати поганий приклад для світу і для всіх країн. Якщо почне домінувати принцип сили й безвідповідальні ініціативи, постане питання, чого тоді чекати від країн, які будують свою політику саме на таких підходах – передусім Росії.

Що відбувається довкола Гренландії?