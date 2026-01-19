Скотт Бессент ответил останется ли США членом НАТО в своем интервью для NBC News, пишет 24 Канал.

Во время интервью Бессент не дал четкого ответа на вопрос, что в приоритете для США: Гренландия или НАТО, назвав это "ошибочным выбором".

Однако во время разговора он отметил, что Соединенные Штаты бесспорно останутся частью НАТО.

На вопрос о том, чем отличается аннексия Гренландии от аннексии Крыма в Украине Россией, глава Минфина дал очень неоднозначный ответ.

Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов,

– сказал он.

Возможные шаги США по Гренландии беспокоят ряд демократов. Они предостерегают, что это может разрушить Альянс. Ведь, как известно, Гренландия является частью Дании – члена НАТО и стратегического партнера Штатов.

Какие могут быть последствия если США вторгнется в Гренландию?