Сегодня местные жители в Гренландии дают интервью со слезами на глазах. Как рассказал 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, они не ожидали, что на них будут оказывать такое давление.

Кремль радуется из-за планов Трампа на Гренландию

Весь мир обсуждает судьбу одного острова, ведь Дональд Трамп захотел получить именно эту территорию. Россиянам очень интересно за этим наблюдать, они стремятся, чтобы наши партнеры начали между собой конфликтовать, ограничивать друг друга. Более того, если начнется торговая война, то это "посадит" большое количество промышленности.

Важно! Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в отношении стран, которые поддерживают Гренландию. Против этого выступили 8 членов НАТО среди которых Великобритания, Франция, Германия и другие. Они призвали Трампа не подрывать трансатлантические отношения, а согласиться на диалог.

Сегодня Германия является финансовым двигателем для Европейского Союза. К тому же страна активно развивает свой военно-промышленный комплекс. Если конфронтация ЕС и США по Гренландии начнет выбивать "финансовую подушку" из-под ног Евросоюза – это станет стратегически большим минусом.

Поэтому россиянам сейчас весело наблюдать за тем, что происходит. Ведь это отвлекает внимание от критических проблем в Украине, от того, что они убивают мирных людей. Также откладывает совместные санкции против России,

– подчеркнул политический эксперт.

Кремль заинтересован в том, чтобы союзнические отношения между партнерами Украины только нарушались. Поэтому пока в НАТО ссорятся – Путин радуется, потому что рассорить Запад было одной из его главных идей.

Какие планы имеет Трамп на Гренландию?