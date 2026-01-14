Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

По данным издания, оценку ситуации проводили американские ученые и бывшие чиновники в рамках планирования идеи Дональда Трампа по покупке Гренландии. Речь идет об острове площадью около 2 166 000 квадратных метров, который Трамп рассматривает как стратегический буфер в Арктике против главных соперников США.

Стоимость такого проекта может превысить половину годового бюджета Министерства обороны США, что вызвало серьезное беспокойство как в Европе, так и в Конгрессе. Особенно на фоне заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии после его приказа провести военную операцию с целью задержания президента Венесуэлы и его жены.

Гренландия, которая имеет полуавтономный статус в составе Королевства Дания, неоднократно отвергали заявления Трампа, что США получат остров "так или иначе". В то же время высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что госсекретарь Марко Рубио получил поручение уже в ближайшие недели подготовить предложение по покупке Гренландии у Дании. По словам собеседника, это один из приоритетов Трампа.

Уже 14 января Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс должны встретиться с представителями Дании и Гренландии, которые прибыли в Вашингтон, чтобы выяснить истинные намерения и возможные предложения американской стороны. Эти переговоры происходят после предварительных контактов на более низком уровне между Данией, Гренландией и Советом национальной безопасности Белого дома.

Я с удовольствием заключил бы с ними соглашение. Это было бы проще. Но так или иначе, Гренландия будет нашей,

– заявил Трамп журналистам 11 января.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытии в Вашингтон заявила, что остров не стремится менять свой статус и отвергает любые варианты присоединения к США.

"Гренландия не хочет, чтобы ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов. Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, – как часть Королевства Дания", – подчеркнула Моцфельдт.

В то же время, по информации NBC News, рассматривается и другой сценарий сотрудничества между США и Гренландией. Речь идет о возможном заключении договора о свободной ассоциации, который предусматривал бы финансовую помощь со стороны Вашингтона в обмен на расширение американского военного присутствия.

