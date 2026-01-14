Гренландия, самый большой остров на планете, сосредоточивает одни из самых мощных в мире запасов природных ресурсов. Речь идет не только о нефть и газ, но и о критически важных материалах – литий и редкоземельные элементы, без которых невозможны современные зеленые технологии. Часть таких месторождений, в частности три большие залежи редкоземельных элементов, расположены глубоко под ледниковым покровом и могут быть одними из крупнейших в мире по объемам. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

Как геология сделала Гренландию чрезвычайно богатой?

Масштабы потенциальных ресурсов уже много лет привлекают внимание исследователей из Дании и США. По оценкам Геологической службы США, в северо-восточной части Гренландии на суше, включая территории подо льдом, может содержаться около 31 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Это соизмеримо со всеми подтвержденными запасами сырой нефти в США.

В то же время безледная часть Гренландии, площадь которой почти вдвое больше Великобритании, составляет менее пятой части общей территории острова. Это означает, что огромные объемы ресурсов могут оставаться неизученными под километрами льда.

Причина такой концентрации богатств кроется в чрезвычайно разнообразной геологической истории Гренландии, которая охватывает около 4 миллиардов лет. Здесь сохранились одни из древнейших пород на Земле, встречаются массивные глыбы самородного железа, а также обнаружены кимберлитовые трубки с алмазами, найдены еще в 1970-х годах. Их до сих пор не разрабатывают преимущественно из-за сложной логистики.

Как пишет Center for Strategic and International Studies (CSIS), с геологической точки зрения Гренландия уникальна тем, что здесь произошли все три ключевых процесса формирования природных ресурсов – горообразования, рифтинг и вулканизм. Длительные периоды горообразования приводили к разрушению земной коры, что создавало условия для накопления золота, рубинов и графита в трещинах и разломах. Графит, важный компонент для литий-ионных батарей, в Гренландии считается малоисследованным по сравнению с ведущими производителями вроде Китая и Южной Кореи.

Наибольшая доля ресурсов связана с эпохами рифтинга. Самая поздняя из них – формирование Атлантического океана более 200 миллионов лет назад. Наземные осадочные бассейны, в частности бассейн Джеймсон-Ленд, по потенциалу нефтяных и газовых запасов сравнивают с континентальным шельфом Норвегии. Высокая стоимость работ до сих пор сдерживает их активную разработку, хотя исследования указывают и на значительный нефтяной потенциал вокруг оффшорной части острова.

Кроме углеводородов, в этих бассейнах присутствуют свинец, медь, железо и цинк. Их добывали локально еще с 1780 года, но в ограниченных масштабах.

Важную роль сыграла и вулканическая активность. Хотя Гренландия не такая вулканическая, как Исландия, ряд редкоземельных элементов, в частности ниобий, тантал и итербий, связаны именно с магматическими породами. Особое значение имеют потенциальные подледные запасы диспрозия и неодима. По прогнозам, их может хватить более чем на четверть будущего мирового спроса – в целом почти 40 миллионов тонн.

Эти элементы считаются одними из самых ценных и одновременно самых тяжелых для добычи. Они необходимы для ветровой энергетики, электродвигателей экологического транспорта и магнитов, работающих при высоких температурах, в частности в ядерных реакторах. Разработка известных месторождений, например Кванефьельд на юге Гренландии, или открытие новых в центральной части острова, способна существенно повлиять на мировой рынок редкоземельных элементов.

Активная разработка ресурсов может поддержать энергетический переход, но одновременно грозит усилением климатических последствий, разрушением уникальных ландшафтов и повышением уровня моря, что опасно для прибрежных поселений. Сейчас все добывающие проекты в Гренландии жестко регулируются законодательством, сформированным еще в 1970-х годах. Однако интерес США и растущий спрос на ресурсы могут усилить давление на власть с требованием ослабления этих правил.