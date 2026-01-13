Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также "Уже 20% остановилось": Зеленский рассказал о борьбе с "теневым флотом" России

Правда ли, что были поражены нефтяные танкеры возле Новороссийска?

Такую информацию привели источники Bloomberg.

Два нефтяных танкера были атакованы вблизи черноморского загрузочного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это последний значительный инцидент, затрудняющий экспорт нефти из Казахстана. По словам лица, знакомого с ситуацией, два судна – Delta Harmony и Matilda – должны были загрузить нефть из Казахстана на морском причале КТК. Перед нападением судна отплыли от объекта КТК, ожидая своей очереди на загрузку груза,

– говорится в статье.

Масштабы повреждений обоих судов сразу не были понятны.

Показываем Новороссийск на карте

Расположение одного из офисов Каспийского трубопроводного консорциума: показываем на карте



в 2016 году КТК собирались расширяться так / Фото из Википедии

Источники Bloomberg говорят: эти атаки могут еще больше нарушить загрузки на КТК, "где запланированные поставки уже резко сократились из-за плохих зимних погодных условий и повреждения причала в результате удара дрона в ноябре".

В прошлом году КТК могла экспортировать до 1,7 миллиона баррелей нефти в день, но в январе загрузки составят от 800 тысяч до 900 тысяч баррелей в день.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума отказались предоставить комментарии.

Компания Thenamaris, которая управляет судном Matilda, заявила, что ее судно было атаковано неизвестным количеством дронов, когда оно находилось за пределами терминала КТК. По словам компании, судно получило незначительные повреждения палубы и остается полностью пригодным к плаванию. Компания Delta Tankers, которая управляет судном Delta Harmony, не ответила на запрос о комментарии,

– информирует СМИ.

Журналисты привели детали, что судно Matilda должно было загрузить груз из Карачаганака, а судно Delta Harmony было зафрахтовано для загрузки нефти с месторождения Тенгиз.

"Согласно данным об отслеживании судов, собранными Bloomberg, ни одно из этих судов не загружало российскую нефть по крайней мере с начала 2021 года", – добавило издание.

Есть данные, что танкеров было три

Источники Reuters указывают, что танкеров было три и они принадлежат Греции. В "Матильду" попали два дрона, пожар быстро потушили.

Каспийский трубопроводный консорциум, который эксплуатирует терминал, где танкеры должны были взять на борт грузы, отказался комментировать нападение. Два танкера типа Suezmax и один танкер типа Aframax были атакованы на пути к терминалу Южная Озереевка, где загружается около 80% казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков,

– написало это СМИ.

Какие танкеры были атакованы, по данным Reuters:

Delta Harmony, который находится под управлением греческой компании Delta Tankers. Он должен был загрузить казахстанскую нефть с Tengizchevroil, подразделения американской нефтяной компании Chevron.

Delta Supreme, которое также управляется компанией Delta Tankers.

Matilda, зафрахтованное дочерней компанией казахстанской государственной компании KazMunayGas (KMG) и управляемое греческой компанией Thenamaris. Оно должно было загрузить казахстанскую нефть из Карачаганака, когда было атаковано.

Важно, что акционерами трубопровода КТК длиной 1500 километров являются KazMunayGas, подразделения Chevron и российская компания Lukoil.