Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чи правда, що були уражені нафтові танкери біля Новоросійська?

Таку інформацію навели джерела Bloomberg.

Два нафтові танкери були атаковані поблизу чорноморського завантажувального термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК). Це останній значний інцидент, що ускладнює експорт нафти з Казахстану. За словами особи, обізнаної з ситуацією, два судна – Delta Harmony і Matilda – мали завантажити нафту з Казахстану на морському причалі КТК. Перед нападом судна відпливли від об'єкта КТК, чекаючи своєї черги на завантаження вантажу,

– мовиться в статті.

Масштаби пошкоджень обох суден відразу не були зрозумілі.

2016 року КТК збиралися розширюватися так / Фото з Вікіпедії

Джерела Bloomberg кажуть: ці атаки можуть ще більше порушити завантаження на КТК, "де заплановані поставки вже різко скоротилися через погані зимові погодні умови та пошкодження причалу в результаті удару дрона в листопаді".

Торік КТК могла експортувати до 1,7 мільйона барелів нафти на день, але в січні завантаження становитимуть від 800 тисяч до 900 тисяч барелів на день.

У пресслужбі Каспійського трубопровідного консорціуму відмовилися надати коментарі.

Компанія Thenamaris, яка управляє судном Matilda, заявила, що її судно було атаковане невідомою кількістю дронів, коли воно перебувало поза межами термінала КТК. За словами компанії, судно отримало незначні пошкодження палуби і залишається повністю придатним до плавання. Компанія Delta Tankers, яка управляє судном Delta Harmony, не відповіла на запит про коментар,

– інформує ЗМІ.

Журналісти навели деталі, що судно Matilda мало завантажити вантаж з Карачаганака, а судно Delta Harmony було зафрахтовано для завантаження нафти з родовища Тенгіз.

"Згідно з даними про відстеження суден, зібраними Bloomberg, жодне з цих суден не завантажувало російську нафту принаймні з початку 2021 року", – додало видання.

Є дані, що танкерів було три

Джерела Reuters указують, що танкерів було три і вони належать Греції. В "Матильду" влучили два дрони, пожежу швидко загасили.

Каспійський трубопровідний консорціум, який експлуатує термінал, де танкери мали взяти на борт вантажі, відмовився коментувати напад. Два танкери типу Suezmax і один танкер типу Aframax були атаковані на шляху до термінала Южна Озереївка, де завантажується близько 80% казахстанської нафти, призначеної для міжнародних ринків,

– написало це ЗМІ.

Які танкери були атаковані, за даними Reuters:

Delta Harmony, який знаходиться під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Він мав завантажити казахстанську нафту з Tengizchevroil, підрозділу американської нафтової компанії Chevron.

Delta Supreme, яке також управляється компанією Delta Tankers.

Matilda, зафрахтована дочірньою компанією казахстанської державної компанії KazMunayGas (KMG) і кероване грецькою компанією Thenamaris. Воно мало завантажити казахстанську нафту з Карачаганака, коли було атаковане.

Важливо, що акціонерами трубопроводу КТК довжиною 1500 кілометрів є KazMunayGas, підрозділи Chevron і російська компанія Lukoil.