Об этом сообщает научное издание ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Meteoritics & Planetary Science. Специалисты проводили обычные поиски золота, когда наткнулись на уникальную аномалию.

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Как ученым удалось найти космический шрам,, полностью стертый с поверхности временем?

Все началось с обычного исследования местности в районе Восточных Голдфилдс (Eastern Goldfields). Геологи проводили гравиметрическую съемку – метод измерения силы притяжения в разных точках, который помогает выявить неоднородности в земной коре. Внезапно приборы зафиксировали в архейских зеленокаменных поясах странную круговую аномалию,, скрытую глубоко под современным ландшафтом.

Архейские зеленокаменные пояса – это одни из древнейших горных пород на нашей планете, возраст которых измеряется миллиардами лет. Найти в них метеоритный кратер – невероятная редкость, ведь за такое колоссальное время тектонические плиты, эрозия и ветры обычно полностью стирают любые следы с лица Земли. Кратер Ора Банда стал лишь вторым подтвержденным ударным кратером в мире, найденным в столь древних породах.



Гравиметрическая карта аномалии под поверхностью пустыни / Фото Райза Р. Кинтеро и другие авторы исследования

Когда геологи начали копать глубже, они обнаружили доказательства древней катастрофы. Она была настолько мощной, что расплавила окружающие породы, деформировала кристаллы и выбросила золотоносные обломки высоко в воздух.

Исследователи под руководством геолога Райзы Кинтеро из Университета Пуэрто-Рико выяснили, что это был удар богатого железом метеорита. Событие произошло еще до того,, как осадочные породы раннего мелового периода погребли это место,, надежно законсервировав его от разрушения.

Несмотря на то,, что сам кратер геологически моложе древних пород,, в которые он врезался,, на поверхности от него не осталось и следа. Распознать его помогли лишь гравиметрические исследования,, бурение скважин и микроскопический анализ деформаций в минералах.

Какие доказательства древней катастрофы обнаружили геологи?

Во время бурения разведочных скважин для поиска золота ученые обнаружили так называемые конусы сдвига. Это особые конусообразные узоры трещин в скалах, которые образуются исключительно тогда,, когда через породу проходит сверхмощная ударная волна от падения метеорита или ядерного взрыва. Это главное доказательство космического удара.



Конусы струса, найденные во время бурения / Фото Райза Р. Кинтеро и другие авторы исследования

Глубже под глинистым слоем пустыни исследователи обнаружили импактные брекчии. Брекчия – это особая горная порода, похожая на пирог с сухофруктами, где крупные острые обломки различных камней прочно «склеены» между собой более мелким песком или глиной. В случае метеоритного удара колоссальное давление буквально сваривает эти куски вместе, образуя хаотичную смесь.

Внутри этих брекчий ученые нашли крошечные стеклянные шарики – расплавленный от жара удара силикатный материал. Химический анализ этого стекла показал чрезвычайно высокое содержание никеля, кобальта, иридия, платины, палладия и родия по сравнению с окружающими породами. Эти элементы называют сидерофилами (металлами, которые легко растворяются в железе). Они очень редки в земной коре, но являются визитной карточкой железных метеоритов.



Брекчии / Фото Райза Р. Кинтеро и другие авторы исследования

Все эти доказательства указывают на то,, что железный метеорит образовал подземную структуру с центральным поднятием и серией концентрических колец диаметром около 4 километров. Интересно,, что в брекчиях также нашли микроскопические самородки золота. Похоже,, что удар выбил золотоносную породу в воздух,, после чего она упала обратно в кратер,, который как раз формировался,, и навсегда застыла в космическом «стекле».

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Почему открытие кратера Ора Банда важно для науки?

Открытие кратера Ора Банда имеет огромное значение для науки. Поскольку ударные структуры в архейских зеленокаменных поясах встречаются крайне редко, эта находка дает уникальную возможность исследовать, как метеориты взаимодействовали с древнейшими породами нашей планеты. Кроме того, Ора Банда служит прекрасным аналогом для изучения метеоритных кратеров на молодом Марсе, где подобные породы хорошо сохранились.

Эта история также заставляет задуматься: если один из самых редких кратеров Земли так долго скрывался под известным золотым месторождением,, то сколько еще подобных тайн скрывают другие древние геологические формации по всему миру?