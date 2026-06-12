Про це повідомляє наукове видання ScienceAlert з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Meteoritics & Planetary Science. Фахівці проводили звичайні пошуки золота, коли натрапили на унікальну аномалію.

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Як ученим вдалося знайти космічний шрам, повністю стертий з поверхні часом?

Усе почалося зі звичайного дослідження місцевості в районі Східного Голдфілдса (Eastern Goldfields). Геологи проводили гравіметричну зйомку – метод вимірювання сили тяжіння в різних точках, який допомагає виявити неоднорідності в земній корі. Раптом прилади зафіксували в архейських зеленокам'яних поясах дивну кругову аномалію, приховану глибоко під сучасним ландшафтом.

Архейські зеленокам'яні пояси – це одні з найдавніших гірських порід на нашій планеті, вік яких вимірюється мільярдами років. Знайти в них метеоритний кратер – неймовірна рідкість, адже за такий колосальний час тектонічні плити, ерозія та вітри зазвичай повністю стирають будь-які сліди з лиця Землі. Кратер Ора Банда став лише другим підтвердженим ударним кратером у світі, знайденим у таких давніх породах.



Гравіметрична карта аномалії під поверхнею пустелі / Фото Райза Р. Кінтеро та інші автори дослідження

Коли геологи почали копати глибше, вони виявили докази прадавньої катастрофи. Вона була настільки потужною, що розплавила навколишні породи, деформувала кристали та викинула золотоносні уламки високо в повітря.

Дослідники під керівництвом геолога Райзи Кінтеро з Університету Пуерто-Ріко з'ясували, що це був удар багатого на залізо метеорита. Подія відбулася ще до того, як осадові породи ранньої крейди поховали це місце, надійно законсервувавши його від руйнування.

Попри те, що сам кратер геологічно молодший за стародавні породи, у які він врізався, на поверхні від нього не залишилося й сліду. Розпізнати його допомогли лише гравіметричні дослідження, буріння свердловин і мікроскопічний аналіз деформацій у мінералах.

Які докази прадавньої катастрофи виявили геологи?

Під час буріння розвідувальних свердловин для пошуку золота вчені знайшли так звані конуси струсу. Це особливі конусоподібні візерунки тріщин у скелях, які утворюються виключно тоді, коли крізь породу проходить надпотужна ударна хвиля від падіння метеорита або ядерного вибуху. Це головний доказ космічного удару.



Конуси струсу, знайдені під час буріння / Фото Райза Р. Кінтеро та інші автори дослідження

Глибше під глинистим шаром пустелі дослідники виявили імпактні брекчії. Брекчія – це особлива гірська порода, схожа на пиріг із сухофруктами, де великі гострі уламки різних каменів міцно "склеєні" між собою дрібнішим піском чи глиною. У випадку метеоритного удару колосальний тиск буквально зварює ці шматки докупи, утворюючи хаотичну суміш.

Усередині цих брекчій учені знайшли крихітні скляні кульки – розплавлений від жару удару силікатний матеріал. Хімічний аналіз цього скла показав надзвичайно високий вміст нікелю, кобальту, іридію, платини, паладію та родію порівняно з навколишніми породами. Ці елементи називають сидерофілами (металами, що легко розчиняються в залізі). Вони дуже рідкісні в земній корі, але є візитівкою залізних метеоритів.



Брекчії / Фото Райза Р. Кінтеро та інші автори дослідження

Усі ці докази вказують на те, що залізний метеорит утворив підземну структуру з центральним підняттям і серією концентричних кілець діаметром близько 4 кілометрів. Цікаво, що в брекчіях також знайшли мікроскопічні самородки золота. Схоже, удар вибив золотоносну породу в повітря, після чого вона впала назад у кратер, що саме формувався, і назавжди застигла в космічному "склі".

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Чому відкриття кратера Ора Банда важливе для науки?

Відкриття кратера Ора Банда має величезне значення для науки. Оскільки ударні структури в архейських зеленокам'яних поясах знаходять вкрай рідко, ця знахідка дає унікальну можливість дослідити, як метеорити взаємодіяли з найдавнішими породами нашої планети. Крім того, Ора Банда слугує чудовим аналогом для вивчення метеоритних кратерів на молодому Марсі, де подібні породи добре збереглися.

Ця історія також змушує замислитися: якщо один із найрідкісніших кратерів Землі так довго ховався під відомим золотим родовищем, то скільки ще подібних таємниць приховують інші стародавні геологічні формації по всьому світу?