Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
Что нового сказал Трамп по Гренландии?
Обратился Трамп к Дании от имени НАТО.
НАТО: Скажите Дании, чтобы они немедленно убрались отсюда! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут это сделать!
– написал президент США.
Также журналисты поинтересовались у него относительно желания Гренландии остаться с Данией и считает ли это он окончательным решением. Именно такую позицию высказал гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен 13 января.
"Это их проблема. Я с ними не согласен. Я не знаю, кто он такой (премьер Нильсен – 24 Канал). Ничего о нем не знаю. Но для него это будет большой проблемой", – пригрозил Трамп.
К слову, в своей соцсети американский президент также разместил ссылку на статью Just The News.
В ней говорится о том, что лидеры Дании преуменьшают угрозу для Гренландии со стороны России и Китая. В то же время датская разведка недавно опубликовала оценку, в которой прямо предупредила о военных амбициях этих стран относительно Гренландии и Арктики, а также об их экспансии вокруг нее.
Там также вспомнили, как Трамп заявлял, что США нуждаются в Гренландии "с точки зрения национальной безопасности", утверждая, что замороженная автономная территория, принадлежащая Дании, "покрыта" российскими и китайскими кораблями.
Тогда высокопоставленные датские чиновники быстро опровергли заявления Трампа, утверждая, что вблизи Гренландии нет российских и китайских кораблей.
Но, как пишет издание, в отчете "Перспективы разведки 2025" о безопасности Королевства Дания, опубликованном в декабре, подробно предупреждалось, что "Китай готовится к военному присутствию в Арктике", а Россия "использует все доступные инструменты для мониторинга и картографирования вод между Гренландией, Исландией, Фарерскими островами и Великобританией".
Гренландия: последние новости
На днях в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии. Он позволяет американскому президенту принять любые меры для присоединения Гренландии к США и превращения ее в штат.
Недавно США обвинили Данию в "оккупации" Гренландии после Второй мировой войны. Впрочем, датский посол подчеркнул, что статус острова признан на международном уровне, а право решать его будущее принадлежит народу.
Германия планирует предложить создание арктической миссии НАТО для защиты интересов безопасности, чтобы снизить напряженность из-за возможной аннексии Гренландии США.