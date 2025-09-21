Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа на ужине основателей Американского института Cornerstone, передает C-SPAN.

Что известно о новых заявлениях Дональда Трампа?

Дональд Трамп во время выступления припомнил, что первым королем Англии был Уильям Завоеватель. Президент США заявил, что это "самое крутое имя, которое он когда-либо слышал". По его словам, Уильям построил огромный замок и известен победами в войнах.

На самом деле я спросил короля Чарльза, почему мы не называем вас Чарльзом Завоевателем? Он ответил: "Нет, я так не думаю. Я так не думаю",

– рассказал Трамп.

Американский лидер не мог не упомянуть и своего визави – Джо Байдена. Трамп заявил, что тот всегда был "подлым с**ым сыном". Мол, сейчас у его конкурента не все гладко, и нужно помнить, что он плохой человек, перед тем, как ему сочувствовать.

Кроме того, Дональд Трамп заверил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией.

"Камбоджа и Армения, это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом", – сказал он.

Справка! Камбоджа расположена в восточной Азии, между ней и Арменией расстояние более чем в 6000 километров. Вероятно, Трамп имел в виду пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом.



Действительно, при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны договорились о перемирии, однако единичные обстрелы до сих пор продолжаются. Подробнее о конфликте – читайте в материале Никиты Комара для 24 Канала.

Что известно о визите Трампа в Британию?