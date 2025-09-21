Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа на ужине основателей Американского института Cornerstone, передает C-SPAN.
Что известно о новых заявлениях Дональда Трампа?
Дональд Трамп во время выступления припомнил, что первым королем Англии был Уильям Завоеватель. Президент США заявил, что это "самое крутое имя, которое он когда-либо слышал". По его словам, Уильям построил огромный замок и известен победами в войнах.
На самом деле я спросил короля Чарльза, почему мы не называем вас Чарльзом Завоевателем? Он ответил: "Нет, я так не думаю. Я так не думаю",
– рассказал Трамп.
Американский лидер не мог не упомянуть и своего визави – Джо Байдена. Трамп заявил, что тот всегда был "подлым с**ым сыном". Мол, сейчас у его конкурента не все гладко, и нужно помнить, что он плохой человек, перед тем, как ему сочувствовать.
Кроме того, Дональд Трамп заверил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией.
"Камбоджа и Армения, это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом", – сказал он.
Справка! Камбоджа расположена в восточной Азии, между ней и Арменией расстояние более чем в 6000 километров. Вероятно, Трамп имел в виду пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом.
Действительно, при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны договорились о перемирии, однако единичные обстрелы до сих пор продолжаются. Подробнее о конфликте – читайте в материале Никиты Комара для 24 Канала.
Что известно о визите Трампа в Британию?
Исторический визит Трампа в Великобританию начался 16 сентября и длился два дня.
Во время своей поездки в Британию Трамп встретился со Стармером. Они подписали соглашение о технологическом процветании США и Великобритании.
Кроме того, король и королева приняли Трампа и первую леди на государственном банкете, устроенном в их честь в Виндзорском замке. Во время торжеств президент США нарушил королевский этикет, похлопав Чарльза III по спине.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала заявил, что этот визит был театром одного актера. По его словам, европейцы работают над тем, чтобы склонить Трампа в сторону гарантий безопасности для Украины. Ранее подобное было на саммите НАТО, а также встречи с Зеленским и европейскими лидерами.
Не все британцы оценили визит: в Виндзоре люди вышли на протесты и скандировали против президента США. Активисты даже спроецировали изображение Трампа и Эпштейна на Виндзорский замок, но их арестовали.