Відповідну заяву він зробив у суботу, 20 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.
Дивіться також Трамп вводить плату у розмірі 100 000 доларів за робочі візи H-1B
Як Трамп пригрозив Венесуелі?
Дональд Трамп заявив, що у разі невиконання відповідної вимоги Венесуелою, країна заплатить незліченну ціну". Деталей щодо того, про яких саме в'язнів ідеться, але каже, що серед них є "люди з психіатричних лікарень".
Ми хочемо, щоб Венесуела негайно прийняла всіх ув’язнених і людей із психіатричних закладів, … яких венесуельське "керівництво" змусило відправити до Сполучених Штатів Америки. Тисячі людей зазнали тяжких поранень і навіть були вбиті цими "монстрами". Проженіть їх з з нашої країни прямо зараз, інакше ціна, яку ви заплатите буде незліченною,
– написав президент США.
Погрози Дональда Трампа Венесуелі / Скриншот 24 Каналу
Що цьому передувало?
Наприкінці серпня повідомили, що США можуть спробувати повалити режим диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро під виглядом боротьби з наркоторгівлею, і шо Трамп уже направив американські військові кораблі до берегів країни.
Вже 3 вересня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдали удару по судну, яке перевозило наркотики в південній частині Карибського моря, внаслідок чого було вбито 11 терористів венесуельського картелю.
Згодом CNN із посиланням на джерела повідомляло, що президент США розглядає варіанти військових ударів по наркокартелях у Венесуелі як частину ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення президента Ніколаса Мадуро.