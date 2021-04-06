В США виходить книга сина 46 президента Джо Байдена Гантера. У ній він розповів про роботу в українській газодобувнй компанії Burisma та про боротьбу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Автобіографічна книга має назву "Прекрасні речі". Це слова, якими Гантер з братом Бо втішали один одного, коли дізналися, що у того рак мозку.

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Книга розповідає про роботу Байдена в Burisma

У книзі Гантер Байден розповів про те, як він боровся зі згубними звичками, а також про боротьбу проти Путіна під час роботи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma.

Байден-молодший переконаний, що розвиток в Україні таких газодобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. За його словами, Росія намагалася атакувати Burisma через газ. Тому, зазначив Гантер, він не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. Однак зізнався, що недооцінив, як це можуть використати проти нього.

Я знав одне – Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі,

– підсумував Гантер.



Книга Гантера Байдена / Фото Amazon

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