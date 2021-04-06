В США выходит книга сына 46 президента Джо Байдена Хантера. В ней он рассказал о работе в украинской газодобывающей компании Burisma и о борьбе с президентом России Владимиром Путиным.

Автобиографическая книга называется "Прекрасные вещи". Это слова, которыми Хантер с братом Бо утешали друг друга, когда узнали, что у того рак мозга.

Кстати Дело Burisma: сын Байдена отверг обвинения и назвал Трампа подлым

Книга рассказывает о работе Байдена в Burisma

В книге Хантер Байден рассказал о том, как он боролся с пагубными привычками, а также о борьбе против Путина во время работы в Совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Байден-младший убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. По его словам, Россия пыталась атаковать Burisma из-за газа. Поэтому, отметил Хантер, он не считает ошибкой вхождение в Совет директоров Burisma. Однако признался, что недооценил, как это могут использовать против него.

Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире,

– подытожил Хантер.



Книга Хантера Байдена / Фото Amazon

Скандал с Burisma: что известно