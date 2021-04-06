Burisma противостояла интересам самого опасного человека в мире, – сын Байдена о Путине
В США выходит книга сына 46 президента Джо Байдена Хантера. В ней он рассказал о работе в украинской газодобывающей компании Burisma и о борьбе с президентом России Владимиром Путиным.
Источник:CBS Sunday Morning
Автобиографическая книга называется "Прекрасные вещи". Это слова, которыми Хантер с братом Бо утешали друг друга, когда узнали, что у того рак мозга.
Кстати Дело Burisma: сын Байдена отверг обвинения и назвал Трампа подлым
Книга рассказывает о работе Байдена в Burisma
В книге Хантер Байден рассказал о том, как он боролся с пагубными привычками, а также о борьбе против Путина во время работы в Совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
Байден-младший убежден, что развитие в Украине таких газодобывающих бизнесов как Burisma Group, стало барьером для посягательств России на суверенитет Украины. По его словам, Россия пыталась атаковать Burisma из-за газа. Поэтому, отметил Хантер, он не считает ошибкой вхождение в Совет директоров Burisma. Однако признался, что недооценил, как это могут использовать против него.
Я знал одно – Burisma противостояла прямым интересам самого опасного человека в мире,
– подытожил Хантер.
Книга Хантера Байдена / Фото Amazon
Скандал с Burisma: что известно
- Хантер Байден в 2014 – 2019 годах входил в руководство компании Burisma Николая Злочевского.
- 25 июля 2019 года президент Владимир Зеленский поговорил с 45 президентом США Дональдом Трампом. Последний якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- После обнародования разговора Конгресс США инициировал импичмент Трампа, но он не состоялся из-за недостатка голосов.
- В НАБУ же заявили, что по делу Burisma нарушения были в 2010 – 2012 годах. Однако Хантер работал в компании с 2014 года, поэтому дело против него закрыли.
Поделиться новостью