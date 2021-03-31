Хантер Байден в мемуарах отвергает обвинения относительно незаконности его бизнеса в Украине и Китае. Политик напоминает, что в 2014 году роль украинской компании Burismа показалась ему "вдохновляющей". К тому же Байден-младший высказывает свое мнение относительно Дональда Трампа, оппонента его отца.

Копию мемуаров The Guardian получила перед выходом книги.

К слову Повредит ли отношениям Украины и США дело с сыном Байдена

Что написал Байден-младший

Хантер Байден пишет, что не сделал ничего плохого, когда в апреля 2014 года присоединился к совету директоров украинской газовой компании Burisma. Он отмечает, что роль компании как оплота против российской агрессии казалось ему "вдохновляющей".

Однако, добавляет, что пятизначная ежемесячная плата также способствовала этому. Вспоминает, что компания считала его фамилию "золотой".

Что еще пишет Байден в мемуарах

Хантер Байден комментирует скандал, который возник из-за обвинений Дональда Трампа в причастности к коррупции в Украине.

Он (Трамп – 24 канал) продвигал опровергнутые теории заговора о работе, которую я выполнял в Украине и Китае, даже когда его собственные дети присвоили миллионы в Китае и России, а его бывший руководитель кампании (Пол Манафорт) сидел в тюремной камере за отмывание еще миллионов из Украины,

– пишет Байден-младший.

К тому же он дает оценку личности Дональда Трампа – "подлый человек с подлой миссией".

Кроме резонансных заявлений, в книге "Beautiful Things" Хантер Байден рассказывает о гибели матери и сестры в автокатастрофе в 1973 году, а также о смерти старшего брата в 2015 году.

Коротко о скандале с Хантером Байденом