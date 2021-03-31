Гантер Байден у мемуарах відкидає звинувачення стосовно незаконності його бізнесу в Україні та Китаї. Політик пригадує, що у 2014 році роль української компанії Burismа здалася йому "надихаючою". До того ж Байден-молодший висловлює свою думку стосовно Дональда Трампа, опонента його батька.

Копію мемуарів The Guardian отримала перед виходом книги.

До слова Чи зашкодить відносинам України та США справа з сином Байдена

Що написав Байден-молодший

Гантер Байден пише, що не зробив нічого погано, коли у квітні 2014 року приєднався до ради директорів української газової компанії Burisma. Він наголошує, що роль компанії як оплоту проти російської агресії здавалось йому "надихаючою".

Однак, додає, що п'ятизначна щомісячна плата також сприяла цьому. Пригадує, що компанія вважала його прізвище "золотим".

Що ще пише Байден у мемуарах

Гантер Байден коментує скандал, який виник через звинувачення Дональда Трампа у причетності до корупції в Україні.

Він (Трамп – 24 канал) просував спростовані теорії змови про роботу, яку я виконував в Україні та Китаї, навіть коли його власні діти привласнили мільйони в Китаї і Росії, а його колишній керівник кампанії (Пол Манафорт) сидів у тюремній камері за відмивання ще мільйонів з України,

– пише Байден-молодший.

До того ж він дає оцінку особистості Дональда Трампа – "підла людина з підлою місією".

Окрім резонансних заяв, у книзі "Beautiful Things" Гантер Байден розповідає про загибель матері та сестри в автокатастрофі в 1973 році, а також про смерть старшого брата у 2015 році.

Коротко про скандал з Гантером Байденом