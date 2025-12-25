Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью сына Байдена для подкаста Шона Райана, передает New York Post.
Почему сын Байдена жестко высказался об Украине в интервью?
Хантер Байден раскритиковал Украину и политику своего отца. Предварительно он еще и назвал "отвратительными лицемерами" чиновников в администрации Барака Обамы, из-за которых он потерял работу.
Когда Джозеф Байден стал вице-президентом у Обамы, то из-за конфликта интересов Хантера заставили уйти с должности политического лоббиста. Во время своей работы он помогал американским университетам взаимодействовать с американским правительством. Тогда Хантер Байден остался без денег и должен был заново искать работу.
"И поэтому я фактически начал с нуля. Мне пришлось отстраиваться, и у меня не было никаких сбережений – у меня было три девочки, все они в то время учились в частной школе, и, знаете, у меня нет денег", – сказал Хантер Байден.
Так в 2014 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, хотя и не имел опыта такой работы. Сейчас он поделился, что сделал ошибку, когда шел туда на работу. Говорит – в Украине все время бушует ужасная коррупция.
Я был очень-очень наивным относительно того, каким гадким логовом является Украина. Какая абсолютная, скажем так, коррупция, которая до сих пор поражает. Это была абсолютно ошибка,
– сказал Байден-младший.
Хантер также отметил, что его работа в Burisma стала ошибкой из-за "политического положения".
Кроме того, Хантер Байден критиковал политику отца на посту президента. Худшей частью работы Джо Байдена, он называет вопросы миграции и вывода войск из Афганистана.
Почему возник скандал между Хантером Байденом и компанией Burisma?
Известный своими скандальными заявлениями сын Джо Байдена Хантер работал в Burisma Holdings с 2014 по 2019 год. В месяц он получал очень высокую зарплату, а должность получил как раз тогда, когда его отец возглавлял внешнюю политику в отношении Украины. тогда возник вопрос политического статуса семьи для бизнес-возможностей Хантера. Зато сам он говорит, что работал в основном над консультациями, а не какими-то операциями.
В то же время в Burisma считали, что имя Хантера Байдена могло бы способствовать повышению международного имиджа компании.
Консерваторы же видели в получении должности Хантером возможное несправедливое преимущество и конфликт интересов, хотя прямых доказательств этого не было.
Тогда, когда Дональд Трамп собирался подать свою кандидатуру президента, дело Burisma поспособствовало политическим спорам и в 2019 году и попыткам использовать эту историю в политической борьбе между Трампом и Байденом.