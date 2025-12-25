Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью сына Байдена для подкаста Шона Райана, передает New York Post.

Почему сын Байдена жестко высказался об Украине в интервью?

Хантер Байден раскритиковал Украину и политику своего отца. Предварительно он еще и назвал "отвратительными лицемерами" чиновников в администрации Барака Обамы, из-за которых он потерял работу.

Когда Джозеф Байден стал вице-президентом у Обамы, то из-за конфликта интересов Хантера заставили уйти с должности политического лоббиста. Во время своей работы он помогал американским университетам взаимодействовать с американским правительством. Тогда Хантер Байден остался без денег и должен был заново искать работу.

"И поэтому я фактически начал с нуля. Мне пришлось отстраиваться, и у меня не было никаких сбережений – у меня было три девочки, все они в то время учились в частной школе, и, знаете, у меня нет денег", – сказал Хантер Байден.

Так в 2014 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, хотя и не имел опыта такой работы. Сейчас он поделился, что сделал ошибку, когда шел туда на работу. Говорит – в Украине все время бушует ужасная коррупция.

Я был очень-очень наивным относительно того, каким гадким логовом является Украина. Какая абсолютная, скажем так, коррупция, которая до сих пор поражает. Это была абсолютно ошибка,

– сказал Байден-младший.

Хантер также отметил, что его работа в Burisma стала ошибкой из-за "политического положения".

Кроме того, Хантер Байден критиковал политику отца на посту президента. Худшей частью работы Джо Байдена, он называет вопросы миграции и вывода войск из Афганистана.

Почему возник скандал между Хантером Байденом и компанией Burisma?