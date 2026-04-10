Джерела видання Politico розповіли, у чому Трамп звинувачував Альянс під час зустрічі з Рютте.

Як Трамп скаржився генсеку НАТО?

Як повідомили поінформовані про переговори особи, американський президент не пропустив можливості висловити своє розчарування через відмову Європи брати участь у протистоянні проти Ірану.

Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ. Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно,

– висловився один посадовець.

При цьому очільник Білого дому натякав і на варіанти можливої помсти, проте не вдавався у подробиці.

Повідомляється також, що Дональд Трамп вів себе так, ніби він очікує від союзників конкретних дій для відкриття Ормузької протоки, але власних вимог не висуває.

Не забув президент США згадати й про свої плани на анексію Гренландії.

Інше джерело також повідомило, що насправді візит Рютте до Вашингтона й переговори з Трампом були своєчасними, адже нібито дозволили останньому "випустити пару".

Окрім того, лідер США скаржився й на те, що деякі країни НАТО заборонили американським літакам використовувати військові бази на їхній території. Сам же президент вважає, що існують вони, мовляв, суто завдяки щедрості Америки.

Посадовець додав, що це підтвердило думку Трампа про європейців як "невдячних" дармоїдів, які покладаються на підтримку Штатів, але нічого не можуть запропонувати натомість.

Зі свого боку, Марк Рютте, переконаний, як стверджує один з дипломатів Альянсу, що саме від його уміння заспокоювати Трампа залежить здатність НАТО підтримувати Україну у війні проти Росії.

"Увага зосереджена на тому, що найкраще для України. Якщо Марк їде туди і дає президенту можливість висловитися, це знімає частину тиску, і якщо це означає, що США продовжуватимуть продавати зброю Україні та продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними, то він приймає правильні рішення. Якими б не були бентежні публічні лестощі, це невелика ціна, яку доводиться платити", – мовиться в матеріалі з посиланням на джерело.

До слова, генсек НАТО днями заявив, що питання вступу України до Альянсу поки не є актуальним через позицію США, Німеччини, Словаччини та Угорщини.

При цьому речниця Альянсу Еллісон Гарт зазначила, що розмова була дуже "відвертою" та "конструктивною", хоч Рютте й відчув розчарування президента США через позицію партнерів.

