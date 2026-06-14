Навчання відбудуться у стратегічно важливій зоні поблизу Сувальського коридору. Про це повідомляють збройні сили Литви.

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Що відомо про заплановані навчання НАТО у Польщі?

Головне завдання цих навчань – навчитися разом проводити військові операції та узгоджувати дії між союзниками.

Також країни перевірять свою бойову готовність і здатність швидко та ефективно захищати Сувальський коридор.

Нагадаємо, що Сувальський коридор – це вузька смуга території між Литвою і Польщею, яка проходить біля кордону з Білоруссю та російською Калінінградською областю. Це приблизно 60 – 100 кілометрів сухопутного "коридору", який з'єднує країни Балтії з рештою членів НАТО через Польщу.

Де розташований Сувальський коридор: дивіться на карті

За оцінками аналітиків НАТО, Сувальський коридор вважається одним із можливих напрямків, через який Росія теоретично може спробувати атакувати сили Альянсу.

Також серед потенційних зон ризику називають місто Нарва в Естонії та норвезький острів Шпіцберген.

Ще один можливий сценарій – висадка російських сил у районі Куршської коси або спроба дій у напрямку литовської Клайпеди з боку Калінінградської області.

До слова, головнокомандувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Росія може атакувати НАТО до кінця десятиліття, а може навіть раніше. За орієнтир країни Альянсу мають 2029 рік. До цього часу вони хочуть посилити армії, виробництво зброї та рівень бойової готовності.