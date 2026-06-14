Учения пройдут в стратегически важной зоне вблизи Сувальского коридора. Об этом сообщают вооруженные силы Литвы.

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Что известно о запланированных учениях НАТО в Польше?

Главная задача этих учений – научиться совместно проводить военные операции и согласовывать действия между союзниками.

Также страны проверят свою боевую готовность и способность быстро и эффективно защищать Сувальский коридор.

Напомним, что Сувальский коридор – это узкая полоса территории между Литвой и Польшей, которая проходит у границы с Беларусью и российской Калининградской областью. Это примерно 60 – 100 километров сухопутного "коридора", который соединяет страны Балтии с остальными членами НАТО через Польшу.

Где расположен Сувальский коридор: смотрите на карте

По оценкам аналитиков НАТО, Сувальский коридор считается одним из возможных направлений, через которое Россия теоретически может попытаться атаковать силы Альянса.

Также среди потенциальных зон риска называют город Нарва в Эстонии и норвежский остров Шпицберген.

Еще один возможный сценарий — высадка российских сил в районе Куршской косы или попытка действий в направлении литовской Клайпеды со стороны Калининградской области.

К слову, главнокомандующий армией Германии Кристиан Фройдинг считает, что Россия может атаковать НАТО до конца десятилетия, а может даже раньше. В качестве ориентира страны Альянса взяли 2029 год. К этому времени они хотят усилить армии, производство оружия и уровень боевой готовности.