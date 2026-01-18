Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що Трампу важливо довести американцям свою залученість у мирному процесі. В такий спосіб він намагається "показати справжнє обличчя" того, кого підтримують громадяни США.

Чому Трамп знову почав звинувачувати Зеленського?

Політологиня-американістка зауважила, що раніше Україна та США погодили мирний план з 20 пунктів. Після цього варто було очікувати відповідь від Кремля, яка була досить очевидною – Росія завдала удару "Орешником", а перед цим в Москві заявили про атаку на резиденцію Володимира Путіна. В такий спосіб країна-агресорка ще раз показала своє небажання вступати у реальні переговори.

Тому слова Трампа про те, що буцімто саме Зеленський є перешкодою для мирної угоди, ймовірніше, є зверненням до громадян Америки. Це спроба Трампа сказати, що він намагається робити (досягти миру – 24 Канал),

– пояснила вона.

За словами Філіпенко, опитування американців свідчать, що вони не підтримують тиск на Україну та виступають за допомогу для української армії, хоч і з європейським фінансуванням. Через це Трамп намагається виправдовуватись, звинувачуючи Зеленського.

Цікаво! Водночас виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов припустив, що звинувачення Зеленського є типовою стратегією Трампа, зокрема, перед майбутніми переговорами у Давосі. Водночас варто зважати не на слова, а його дії – зараз США руйнують російський тіньовий танкерний флот.

Крім того, зараз у Кремлі очікують на візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Поки громадяни США покладають надії, що така чергова зустріч принесе якийсь результат, президент США може не чекати прориву у цих переговорах. Тому заявою про президента України він спеціально понижує очікування.

Що ще Трамп говорив про Зеленського?