Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что Трампу важно доказать американцам свою вовлеченность в мирный процесс. Таким образом он пытается "показать истинное лицо" того, кого поддерживают граждане США.

Почему Трамп снова начал обвинять Зеленского?

Политолог-американистка отметила, что ранее Украина и США согласовали мирный план из 20 пунктов. После этого стоило ожидать ответ от Кремля, который был достаточно очевидным – Россия нанесла удар "Орешником", а перед этим в Москве заявили об атаке на резиденцию Владимира Путина. Таким образом страна-агрессор еще раз показала свое нежелание вступать в реальные переговоры.

Поэтому слова Трампа о том, что якобы именно Зеленский является препятствием для мирного соглашения, вероятнее, является обращением к гражданам Америки. Это попытка Трампа сказать, что он пытается делать (достичь мира – 24 Канал),

– объяснила она.

По словам Филипенко, опросы американцев свидетельствуют, что они не поддерживают давление на Украину и выступают за помощь для украинской армии, хоть и с европейским финансированием. Поэтому Трамп пытается оправдываться, обвиняя Зеленского.

Интересно! В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов предположил, что обвинения Зеленского является типичной стратегией Трампа, в частности, перед предстоящими переговорами в Давосе. В то же время стоит учитывать не слова, а его действия – сейчас США разрушают российский теневой танкерный флот.

Кроме того, сейчас в Кремле ожидают визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Пока граждане США возлагают надежды, что такая очередная встреча принесет какой-то результат, президент США может не ждать прорыва в этих переговорах. Поэтому заявлением о президенте Украины он специально понижает ожидания.

Что еще Трамп говорил о Зеленском?