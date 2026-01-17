Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что это типичный стиль Трампа – давить на оппонента перед переговорами, поэтому к его риторике не стоит относиться слишком серьезно.

Смотрите также: Обнародовано архивное видео реакции Трампа на согласие Зеленского с прекращением огня

Может ли давление Трампа ускорить действия Кремля?

Работа по сближению позиций между ЕС, Украиной и США уже проведена. Украина сделала все, чтобы сблизить позиции с США с помощью ЕС, а Россия – ничего.

"Если Трамп будет говорить, что Зеленский мешает миру, но параллельно разрушать российский теневой танкерный флот, можно потерпеть его риторику – главное действия. После Венесуэлы и задержания российских танкеров, когда Россия ничего не сделала, Трамп может больше не рассматривать Путина как равноправного партнера или оппонента", – отметил Леонов.

Неизвестно, как Трамп воспринимает Путина, но есть надежда на давление на Россию – советник по нацбезопасности Майкл Волц говорит о "зеленом свете" законопроекта Грэма – Блюменталя и возможном давлении на Иран.

Ситуация выглядит знакомой. Трамп призвал к восстанию в Иране, пообещал помощь, появился спецпредставитель Стив Уиткофф и получается, что иранский режим получил передышку, выиграл время. Теперь речь идет о переговорах и требованиях, которые режим аятолл, очевидно, не будет выполнять, но пока будут говорить, то время пройдет. Будем надеяться, что хотя бы у Кремля время заканчивается,

– подчеркнул Леонов.

Что известно о ходе мирных переговоров?