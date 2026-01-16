Кремль и дальше настаивает, чтобы НАТО вернулась к границам 1997 года. Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что Путин считает, что ему удастся в ближайшее время полностью разрушить украинскую энергетику, чтобы создать гуманитарную катастрофу, которую почувствует даже Европа.

Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Какова главная цель Путина?

Петр Кульпа подчеркнул, что кремлевский диктатор сейчас хочет восстановить влияние на мировую политику и возвращается к идеям раздела Европы на зоны.

Об этом Путин хочет договориться с Соединенными Штатами Америки, чтобы стать частью европейской архитектуры безопасности. Все для того, чтобы влиять на внутренние дела стран Европы,

– сказал он.

Однако европейские лидеры категорически против такой конструкции. В частности Франция сейчас заинтересована, чтобы изъять Россию из системы безопасности Европы.

По словам экс-члена парламента НАТО, такие стремления России свидетельствует о том, что Путин не готов отказаться от собственных военных амбиций.

Какую политику сейчас ведет Россия?