Кремль і далі наполягає, щоб НАТО повернулась до кордонів 1997 року. Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що Путін вважає, що йому вдасться найближчим часом повністю зруйнувати українську енергетику, щоб створити гуманітарну катастрофу, яку відчує навіть Європа.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку та яка ППО здатна її збити

Яка головна мета Путіна?

Пьотр Кульпа підкреслив, що кремлівський диктатор зараз хоче відновити вплив на світову політику і повертається до ідей розподілу Європи на зони.

Про це Путін хоче домовитися зі Сполученими Штатами Америки, аби стати частиною європейської архітектури безпеки. Все для того, щоб впливати на внутрішні справи країн Європи,

– сказав він.

Однак європейські лідери категорично проти такої конструкції. Зокрема Франція зараз зацікавлена, щоб вилучити Росію із системи безпеки Європи.

За словами ексчлена парламенту НАТО, такі прагнення Росії свідчить про те, що Путін не готовий відмовитись від власних військових амбіцій.

Яку політику зараз веде Росія?