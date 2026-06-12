Експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що у цих повідомленнях немає нічого нового, оскільки тактика Кремля залишається незмінною. Взимку 2026 року Росія уже атакувала не тільки енергетику, але й залізницю, об'єкти водопостачання.

Дивіться також Програшна ситуація для Путіна, – дипломат розповів, як "свої" топлять диктатора

Чому Володимир Путін уже програв цю війну?

Росіяни буквально відкрили "полювання" на українські поїзди. Постійні атаки призводили до загибелі залізничників, а також цивільних. Зокрема це спонукало Ілона Маска позбавити Росію доступу до Starlink. Тому сьогодні ми не побачимо нічого нового, окрім терору.

Але маємо бути об'єктивними – Володимиру Путіну ще треба дожити до зими. Його наступ на фронті провалився, втім росіяни спробують захопити хоч якісь військові цілі. Ми бачимо, що окупанти нічого не досягли, тому мають перейти до глибокої оборони,

– зауважив Юрій Богданов.

Однак проблема полягає в тому, що наразі у росіян дуже погані справи з дронами, вони програють у цій війні. Цей факт уже ніхто не може ігнорувати. Україна перемагає росіян у сфері безпілотників. Звісно, противник шукатиму способи, щоб нівелювати нашу перевагу, але наразі це складно уявити.

"Попри це, Путін все одно намагатиметься тиснути далі, щось захоплювати, оголошувати про окупацію якогось міста чи села – ми почуємо від нього ще дуже багато. Але при цьому треба розуміти, що Володимир Путін уже програє цю війну", – підкреслив експерт зі стратегічних комунікацій.

Як Україна суттєво зменшила спроможності росіян: дивіться відео

Якщо говоримо про зиму, то російському диктаторові ще треба до неї дійти. Терор, яким лякають росіяни, вже не є чимось новим для українців. З огляду на це можемо сподіватися, що до похолодання у нас вже буде перевага. Можемо навіть згадати удари України по Росії.

Якщо раніше наші ракети долітали разово або лише до прикордонних регіонів, то зараз ми зупиняємо роботу ключових підприємств на території країни-агресорки, які важливі для її економіки. Без цього Путін не зможе продовжувати війну.

Останні удари України по військових об'єктах Росії

Чи не щодня стає відомо про нові вибухи у Росії та ураження критичних підприємств. Так 12 червня під атакою був Татарстан. Дрони уразили одну з найбільших нафтохімічних компаній, де виготовляли пластик, поліетилен та інші продукти з нафти й газу.

Цього ж дня підтвердився удар по хімічних підприємствах у Самарській області. Епіцентром вибухів міг стати хімічний завод "Тольяттікаучук". Там зокрема створюють компоненти, які потім використовують у військові сфері, наприклад, для шин чи резинотехнічних виробів.

Чи не найбільше обговорень дістав удар ракетами "Фламінго" по обʼєкті у Чебоксарах, зокрема підприємстві ВНИИР "Прогрес". Його головна спеціалізація – виготовлення супутникових систем, навігації, які потрібні для створення високоточної зброї. Без цих компонентів не можуть літати "Шахеди", КАБи, свою точність втрачають навіть ракети "Іскандер".