Подробности со слов российского диктатора передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Как Путин высказался об Украине?
По словам Путина, Москва ожидает, что украинская власть осознает необходимость достижения так называемого "устойчивого мира". До тех пор, пока этого не произойдет, российская сторона продолжит методично добиваться выполнения собственных задач.
Президент страны-агрессора также заявил, что урегулирование войны в Украине якобы возможно только при условии возвращения к дискуссии о новой системе безопасности, которую ранее предлагала Россия.
Кроме этого, Путин в очередной раз повторил тезис о том, что конфликт вокруг Украины, по его словам, стал прямым следствием пренебрежения интересами России и формирования угроз ее национальной безопасности.
Заметим, что на днях представитель России в ООН Василий Небензя выступил с жестким и циничным заявлением, пригрозив, что условия возможных мирных договоренностей для Украины якобы будут становиться все хуже с каждым последующим днем. Также он заявил, что Москва якобы будет отвечать силовыми методами на каждую, по его словам, "провокационную атаку" против гражданского населения России.
Как США реагируют на такие заявления России?
Аналитики Politico недавно обращали внимание на то, что нежелание Путина идти на уступки во время мирных переговоров вызывает раздражение у Трампа и подталкивает его к мысли, что Москва сознательно затягивает переговорный процесс.
Эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в комментарии для 24 Канала отметил, что президент США постепенно корректирует свою риторику в отношении главы Кремля. По его мнению, американский лидер пытается заставить Владимира Путина стать способным к реальным договоренностям, поскольку все предыдущие попытки Дональда Трампа повлиять на ситуацию не дали никакого результата.
В то же время специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены прибыть в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.